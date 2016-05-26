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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4755475647574758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:31

  mustbe написав:
  kreuz написав:Колеги, а що я роблю не так? Раз у місяць кредитку погашаю в плюс, але при переході через РД (за день до неї) в мене формується (не кожен місяць) сплата процентів по кредитному договору зазвичай у кілька гривень, на які я не зважав. Та цього місяця вже більше 20 грн намалювали, тому тепер хочу це зупинити.

Тож, як треба діяти: мати мінус на РД чи що, бо нуль або плюс не рятують ситуацію?..

В РД-1 вывести карту в ноль.
Правильно. То есть - сэпом или тянучкой.
И не трогать, пока не произойдёт перескок через РД.

Когда и как вы гасите - мы можем только догадываться, а потому - возможны варианты

При РД 2 числа вийшов у плюс (так і маю плюс на момент) місцевою тягнучкою 29 числа (з відображенням у виписці), а вже 30 у виписці бачу намальований процент. Що ще порадите перевірити?
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:51

  kreuz написав:При РД 2 числа вийшов у плюс (так і маю плюс на момент) місцевою тягнучкою 29 числа (з відображенням у виписці), а вже 30 у виписці бачу намальований процент. Що ще порадите перевірити?

Советую дождаться перескока РД, а там уже смотреть
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:55

  mustbe написав:
  kreuz написав:При РД 2 числа вийшов у плюс (так і маю плюс на момент) місцевою тягнучкою 29 числа (з відображенням у виписці), а вже 30 у виписці бачу намальований процент. Що ще порадите перевірити?

Советую дождаться перескока РД, а там уже смотреть

Гадаєте, виписку перемалюють? РД ж відбувся вже начебто, якщо не 30-го, то сьогодні...

Що ж, подивимося ще.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:01

Думаю, что перескок произойдёт сегодня.
Значит - разбираться надо завтра.
Сейчас - можно только гадать
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:14

Начинается рабочая неделя.
Скунс прилёг отдохнуть. Умаялся, видать, за выходные то )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Metro Cash&Carry у Форварда - це маркетплейс?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:29

Кочевник в зависимости от города.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Київ, Позняки. В них ніби 5311?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:35

  Кочевник написав:Київ, Позняки. В них ніби 5311?

До этого коллеги отписывались, что маркетплейсы (не помню, какой город, Николаев или Запорожье). Я в марте расплачивался - Кешбек прошел, как продукты - Харьков. В Метро бываю нечасто и перепроверить не могу, поэтому уже могло и поменяться.
lloydbanksua
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