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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4756475747584759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я так понимаю мобильное приложение еще с утра не фурычит?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:51

  vladimir_smirnov_61 написав:Я так понимаю мобильное приложение еще с утра не фурычит?

Работает, с половины десятого туда заглядываю периодически.

А вот прям сейчас да - вход завис.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:52

  vladimir_smirnov_61 написав:Я так понимаю мобильное приложение еще с утра не фурычит?

С утра как то с третьего раза работало, сейчас всё.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:58

А шо ніхто звітність банки не глянув за квартал 1 року 2021...як крилом коронокриза зачепила банку?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:06

  Квесторе_поверніться написав:А шо ніхто звітність банки не глянув за квартал 1 року 2021...як крилом коронокриза зачепила банку?

Ибо пофиг. Абсолютно пофиг.
Больше фонда - ни-ни.
А если меньше фонда - чихать на те циферки, хай рисуют что хотят
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:17

Это ж каким же нужно быть рукожопом, чтобы после четырёх дней праздников на полдня намертво положить ИБ...
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Че там с пациентом? Давно приложение не пашет? Когда обещают исправить?
Stringer
 
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