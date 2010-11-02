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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46
Я так понимаю мобильное приложение еще с утра не фурычит?
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vladimir_smirnov_61
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:51
vladimir_smirnov_61 написав:
Я так понимаю мобильное приложение еще с утра не фурычит?
Работает, с половины десятого туда заглядываю периодически.
А вот прям сейчас да - вход завис.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:52
vladimir_smirnov_61 написав:
Я так понимаю мобильное приложение еще с утра не фурычит?
С утра как то с третьего раза работало, сейчас всё.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:58
А шо ніхто звітність банки не глянув за квартал 1 року 2021...як крилом коронокриза зачепила банку?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:06
Квесторе_поверніться написав:
А шо ніхто звітність банки не глянув за квартал 1 року 2021...як крилом коронокриза зачепила банку?
Ибо пофиг. Абсолютно пофиг.
Больше фонда - ни-ни.
А если меньше фонда - чихать на те циферки, хай рисуют что хотят
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mustbe
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:17
Это ж каким же нужно быть рукожопом, чтобы после четырёх дней праздников на полдня намертво положить ИБ...
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Додано: Сер 05 тра, 2021 12:27
Че там с пациентом? Давно приложение не пашет? Когда обещают исправить?
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Stringer
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