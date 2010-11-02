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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:24
mustbe написав:
Вроде завели с толкача свою шайтан-машину
ПРацює з перебоями...слід зачекати.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:07
Переводы все равно не пашут... от жешь рукожопые
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:11
Stringer написав:
Переводы все равно не пашут... от жешь рукожопые
З окремими банчиками пашуть.
З Шаромиги не пашуть.
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