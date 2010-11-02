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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4757475847594760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:24

  mustbe написав:Вроде завели с толкача свою шайтан-машину

ПРацює з перебоями...слід зачекати.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37298
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Переводы все равно не пашут... от жешь рукожопые
Stringer
 
Повідомлень: 11472
З нами з: 23.01.13
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:11

  Stringer написав:Переводы все равно не пашут... от жешь рукожопые

З окремими банчиками пашуть.
З Шаромиги не пашуть.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37298
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:34

  vladimir_smirnov_61 написав:Я так понимаю мобильное приложение еще с утра не фурычит?

в 8-9 утра в пределах банка все ходило.
Ромасик
 
Повідомлень: 1881
З нами з: 30.03.15
Подякував: 374 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже, все вроде работает - приложение, переводы.
Valeriy237
 
Повідомлень: 90
З нами з: 21.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:20

:arrow:
Востаннє редагувалось чик в Сер 05 тра, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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1

 
Повідомлень: 6305
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5136 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:24

  mustbe написав:К депозитке и двум неименным деб-кокошкам заказал в отделении именную дебетку виза.
Ну, теперь заживём )

А мене сьогодні пригостили завтраком.
Приходьте завтра і все.
Не дають жити по-новому... :)

Депозитку по терміну дії не міняють, Коко Пенсійну не дають, Коко дебетку іменну приходьте завтра... не офіс, а саботаж якийсь :(
KVV
 
Повідомлень: 774
З нами з: 29.11.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Квесторе_поверніться

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