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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 13:24
mustbe написав:
Вроде завели с толкача свою шайтан-машину
ПРацює з перебоями...слід зачекати.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:07
Переводы все равно не пашут... от жешь рукожопые
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Stringer
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:11
Stringer написав:
Переводы все равно не пашут... от жешь рукожопые
З окремими банчиками пашуть.
З Шаромиги не пашуть.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 14:34
vladimir_smirnov_61 написав:
Я так понимаю мобильное приложение еще с утра не фурычит?
в 8-9 утра в пределах банка все ходило.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 16:57
Уже, все вроде работает - приложение, переводы.
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Valeriy237
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Додано: Сер 05 тра, 2021 17:20
Востаннє редагувалось чик
в Сер 05 тра, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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чик
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Додано: Сер 05 тра, 2021 17:24
mustbe написав:
К депозитке и двум неименным деб-кокошкам заказал в отделении именную дебетку виза.
Ну, теперь заживём )
А мене сьогодні пригостили завтраком.
Приходьте завтра і все.
Не дають жити по-новому...
Депозитку по терміну дії не міняють, Коко Пенсійну не дають, Коко дебетку іменну приходьте завтра... не офіс, а саботаж якийсь
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KVV
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Додано: Сер 05 тра, 2021 19:00
mustbe написав:
заказал в отделении именную дебетку виза.
дистанционно ее можно заказать или только в отделении?
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novichok
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Додано: Сер 05 тра, 2021 19:21
novichok написав: mustbe написав:
заказал в отделении именную дебетку виза.
дистанционно ее можно заказать или только в отделении?
Дистанційно, по рефці, при наявності пенсійної і неіменної КоКо - куму відмовили.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 тра, 2021 19:34
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: mustbe написав:
заказал в отделении именную дебетку виза.
дистанционно ее можно заказать или только в отделении?
Дистанційно, по рефці, при наявності пенсійної і неіменної КоКо - куму відмовили.
Научите как правильно заказать,пож
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novichok
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