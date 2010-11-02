Мне тоже отказали на горячке, сказали это невозможно, ещё одну дебетку. Попробую через отделение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 19:37
Мне тоже отказали на горячке, сказали это невозможно, ещё одну дебетку. Попробую через отделение
Додано: Сер 05 тра, 2021 19:43
Научите как правильно заказать,пож[/quote]
По рефке оформил заявку, перезвонили. Сказал, что хочу именную дебетку. Сказали, что будет Виза, делается в течении недели и когда будет готова--мне позвонят из банка, чтобы забрать ее в отделении. У меня есть неименная дебетка, пенсионная и кредитка (оформлял их недели три тому)
Додано: Сер 05 тра, 2021 19:53
По рефке оформил заявку, перезвонили. Сказал, что хочу именную дебетку. Сказали, что будет Виза, делается в течении недели и когда будет готова--мне позвонят из банка, чтобы забрать ее в отделении. У меня есть неименная дебетка, пенсионная и кредитка (оформлял их недели три тому)[/quote]
Давно заказывали? Может быть от оператора зависит. Мне тупенькая попалась
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