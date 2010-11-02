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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4758475947604761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 481
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:37

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  mustbe написав: заказал в отделении именную дебетку виза.

дистанционно ее можно заказать или только в отделении?

Дистанційно, по рефці, при наявності пенсійної і неіменної КоКо - куму відмовили.

Мне тоже отказали на горячке, сказали это невозможно, ещё одну дебетку. Попробую через отделение
Spring
 
Повідомлень: 350
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:43

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:дистанционно ее можно заказать или только в отделении?

Дистанційно, по рефці, при наявності пенсійної і неіменної КоКо - куму відмовили.

Научите как правильно заказать,пож[/quote]
По рефке оформил заявку, перезвонили. Сказал, что хочу именную дебетку. Сказали, что будет Виза, делается в течении недели и когда будет готова--мне позвонят из банка, чтобы забрать ее в отделении. У меня есть неименная дебетка, пенсионная и кредитка (оформлял их недели три тому)
Golf_streem
 
Повідомлень: 70
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:53

  Golf_streem написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:дистанционно ее можно заказать или только в отделении?

Дистанційно, по рефці, при наявності пенсійної і неіменної КоКо - куму відмовили.

Научите как правильно заказать,пож

По рефке оформил заявку, перезвонили. Сказал, что хочу именную дебетку. Сказали, что будет Виза, делается в течении недели и когда будет готова--мне позвонят из банка, чтобы забрать ее в отделении. У меня есть неименная дебетка, пенсионная и кредитка (оформлял их недели три тому)[/quote]
Давно заказывали? Может быть от оператора зависит. Мне тупенькая попалась
Spring
 
Повідомлень: 350
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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  #<1 ... 4758475947604761
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