RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4767476847694770>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 01:51

  Amethyst написав:Я вчера пытался зайти в отд-е на Саксаганского в Киеве. Была очередь в 5 чел.
Жена увела :)

Двічі був в цьому відділенні і схоже, що черга - це традиція для даного відділення, причому 3-5 осіб - норма, а буває і більше :(
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 03.05.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поделюсь своей историей. По рефке из профиля одного из участников этого форума оформил заявку на карту. Отзвонились из банка, спросили, какую карту я планирую оформить. Сказал, что буду оформлять три карти: пенсионную, дебетку и кредитку. Спросил, нужно ли оставлять три заявки на эти карты (чтобы получить КБ), сказали, что достаточно одной заявки. Получил карты, по дебетке начислили КБ. По двум другим меня убеждали , что нужно было делать три заявки. Начислили через три недели и только после того, как я сказал, что меня про одну заявку проконсультировал сотрудик КЦ и все разговоры в моем телефоне записываются автоматически.
Golf_streem
 
Повідомлень: 74
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Golf_streem написав:Спросил, нужно ли оставлять три заявки на эти карты (чтобы получить КБ), сказали, что достаточно одной заявки.

Шобы получить ТРИ КБ нуна ТРИ раза зайти в отд-е, лучше с интервалом в 3..4 дня
И не просто зайти, а активировать три раза карты, сделав расходную опреции по ним.
Если вы оформили сразу три карты, то КБ прийдет только по 1й активировавшейся карте. Ну а дальше выносите мосХ отд-ю :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 05.05.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:26

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:Спросил, нужно ли оставлять три заявки на эти карты (чтобы получить КБ), сказали, что достаточно одной заявки.

Шобы получить ТРИ КБ нуна ТРИ раза зайти в отд-е, лучше с интервалом в 3..4 дня
И не просто зайти, а активировать три раза карты, сделав расходную опреции по ним.
Если вы оформили сразу три карты, то КБ прийдет только по 1й активировавшейся карте. Ну а дальше выносите мосХ отд-ю :)


Три КБ - это 300 грн что ли?
Люди, и вам не стыдно из-за такой мелочи столько усилий прилагать?
Испанский стыд! Нищебродство на марше.
Работать не пробовали, чтобы получать эти 300 грн за 15 минут работы?
Я понимаю еще, если бы это не требовало усилий и происходило онлайн, автоматически.
Но ходить по несколько раз в отделение, ругаться, упрашивать.
Не стыдно?
Это выше моего понимания.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 08 тра, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 777
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:33

  kluychkooleg написав:
  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:Спросил, нужно ли оставлять три заявки на эти карты (чтобы получить КБ), сказали, что достаточно одной заявки.

Шобы получить ТРИ КБ нуна ТРИ раза зайти в отд-е, лучше с интервалом в 3..4 дня
И не просто зайти, а активировать три раза карты, сделав расходную опреции по ним.
Если вы оформили сразу три карты, то КБ прийдет только по 1й активировавшейся карте. Ну а дальше выносите мосХ отд-ю :)


Три КБ - это 300 грн что ли?
Люди, и вам не стыдно из-за такой мелочи столько усилий прилагать?
Испанский стыд! Нищебродство на марше.
Работать не пробовали, чтобы получать эти 300 грн за 15 минут работы?

:)
так вааще, идешь в носу ковыряешь, а те денюшка капает... а менагеру в отд-и то какая радость -- просто сидишь делаешь свою работу, ну и рефки свои подкидываешь забывчивому клиенту.. через менагера даж вернее оту платную Визу откроют :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 05.05.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Киньте рефку
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3571
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:39

  kluychkooleg написав:Работать не пробовали, чтобы получать эти 300 грн за 15 минут работы?
Я понимаю еще, если бы это не требовало усилий и происходило онлайн, автоматически.
Но ходить по несколько раз в отделение, ругаться, упрашивать.

Пробовал. 1200 грн в час заработать не получилось. Может научите? Про "ходить по несколько раз в отделение, ругаться, упрашивать"-- это Ваши фантазии. Я такого не писал.
Golf_streem
 
Повідомлень: 74
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:40

  Amethyst написав::)
так вааще, идешь в носу ковыряешь, а те денюшка капает... а менагеру в отд-и то какая радость -- просто сидишь делаешь свою работу, ну и рефки свои подкидываешь забывчивому клиенту.. через менагера даж вернее оту платную Визу откроют :)


Ну, если какая-то хитровымудренная личность заработает на этом пару-тройку тысяч без малейших усилий - еще куда ни шло. Могу вот своей рефкой поделиться в приват. Но у нас, видимо, менеджеры честные - никто мне ничего не подкидывал, оформил и песионную, и именную дебетку без всяких рефов.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 08 тра, 2021 14:50, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 777
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:47

  Golf_streem написав:
  kluychkooleg написав:Работать не пробовали, чтобы получать эти 300 грн за 15 минут работы?
Я понимаю еще, если бы это не требовало усилий и происходило онлайн, автоматически.
Но ходить по несколько раз в отделение, ругаться, упрашивать.

Пробовал. 1200 грн в час заработать не получилось. Может научите? Про "ходить по несколько раз в отделение, ругаться, упрашивать"-- это Ваши фантазии. Я такого не писал.


я в чате вряд ли научу, для этого надо заниматься самообразованием и много работать, но цифра реальная.

А про ходить - я на вот это отвечал:
Шобы получить ТРИ КБ нуна ТРИ раза зайти в отд-е, лучше с интервалом в 3..4 дня
И не просто зайти, а активировать три раза карты, сделав расходную опреции по ним.
Если вы оформили сразу три карты, то КБ прийдет только по 1й активировавшейся карте. Ну а дальше выносите мосХ отд-ю
kluychkooleg
 
Повідомлень: 777
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:48

Есть такая пословица: "Не в оворите что мне делать и я не скажу куда вам идти". Все мы разные и у каждого модет быть своя ситуация. Как по поводу жизни вообще так и по поводу заработков в частности. Опять таки кому то нравится свинячить не из-за выхлопа а и просто из спортивного интереса, а кто-то ради понимания как оно все в банках устроено. Поэтому снобизм Имхо лучше оставлять за пределами форума. От него тут пользы точно нет, а от реально полезной инфы, которой тут делятся самые разные пользователи - богатые и не очень - она таки реально есть
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6209
З нами з: 20.03.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4767476847694770>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, wolt450 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Львів 1 ... 30, 31, 32
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
310 98362
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 тра, 2021 17:24
greenozon
Банк Глобус 1 ... 735, 736, 737
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7364 1012054
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 тра, 2021 10:31
mephala
А-Банк 1 ... 1900, 1901, 1902
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19011 2765420
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 тра, 2021 21:21
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.