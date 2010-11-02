Додано: Суб 08 тра, 2021 13:01

Поделюсь своей историей. По рефке из профиля одного из участников этого форума оформил заявку на карту. Отзвонились из банка, спросили, какую карту я планирую оформить. Сказал, что буду оформлять три карти: пенсионную, дебетку и кредитку. Спросил, нужно ли оставлять три заявки на эти карты (чтобы получить КБ), сказали, что достаточно одной заявки. Получил карты, по дебетке начислили КБ. По двум другим меня убеждали , что нужно было делать три заявки. Начислили через три недели и только после того, как я сказал, что меня про одну заявку проконсультировал сотрудик КЦ и все разговоры в моем телефоне записываются автоматически.