Двічі був в цьому відділенні і схоже, що черга - це традиція для даного відділення, причому 3-5 осіб - норма, а буває і більше
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Додано: Суб 08 тра, 2021 01:51
Додано: Суб 08 тра, 2021 13:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поделюсь своей историей. По рефке из профиля одного из участников этого форума оформил заявку на карту. Отзвонились из банка, спросили, какую карту я планирую оформить. Сказал, что буду оформлять три карти: пенсионную, дебетку и кредитку. Спросил, нужно ли оставлять три заявки на эти карты (чтобы получить КБ), сказали, что достаточно одной заявки. Получил карты, по дебетке начислили КБ. По двум другим меня убеждали , что нужно было делать три заявки. Начислили через три недели и только после того, как я сказал, что меня про одну заявку проконсультировал сотрудик КЦ и все разговоры в моем телефоне записываются автоматически.
Додано: Суб 08 тра, 2021 13:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шобы получить ТРИ КБ нуна ТРИ раза зайти в отд-е, лучше с интервалом в 3..4 дня
И не просто зайти, а активировать три раза карты, сделав расходную опреции по ним.
Если вы оформили сразу три карты, то КБ прийдет только по 1й активировавшейся карте. Ну а дальше выносите мосХ отд-ю
Додано: Суб 08 тра, 2021 14:26
Три КБ - это 300 грн что ли?
Люди, и вам не стыдно из-за такой мелочи столько усилий прилагать?
Испанский стыд! Нищебродство на марше.
Работать не пробовали, чтобы получать эти 300 грн за 15 минут работы?
Я понимаю еще, если бы это не требовало усилий и происходило онлайн, автоматически.
Но ходить по несколько раз в отделение, ругаться, упрашивать.
Не стыдно?
Это выше моего понимания.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 08 тра, 2021 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 тра, 2021 14:33
так вааще, идешь в носу ковыряешь, а те денюшка капает... а менагеру в отд-и то какая радость -- просто сидишь делаешь свою работу, ну и рефки свои подкидываешь забывчивому клиенту.. через менагера даж вернее оту платную Визу откроют
Додано: Суб 08 тра, 2021 14:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Киньте рефку
Додано: Суб 08 тра, 2021 14:39
Пробовал. 1200 грн в час заработать не получилось. Может научите? Про "ходить по несколько раз в отделение, ругаться, упрашивать"-- это Ваши фантазии. Я такого не писал.
Додано: Суб 08 тра, 2021 14:40
Ну, если какая-то хитровымудренная личность заработает на этом пару-тройку тысяч без малейших усилий - еще куда ни шло. Могу вот своей рефкой поделиться в приват. Но у нас, видимо, менеджеры честные - никто мне ничего не подкидывал, оформил и песионную, и именную дебетку без всяких рефов.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 08 тра, 2021 14:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 тра, 2021 14:47
я в чате вряд ли научу, для этого надо заниматься самообразованием и много работать, но цифра реальная.
А про ходить - я на вот это отвечал:
Шобы получить ТРИ КБ нуна ТРИ раза зайти в отд-е, лучше с интервалом в 3..4 дня
И не просто зайти, а активировать три раза карты, сделав расходную опреции по ним.
Если вы оформили сразу три карты, то КБ прийдет только по 1й активировавшейся карте. Ну а дальше выносите мосХ отд-ю
Додано: Суб 08 тра, 2021 19:48
Есть такая пословица: "Не в оворите что мне делать и я не скажу куда вам идти". Все мы разные и у каждого модет быть своя ситуация. Как по поводу жизни вообще так и по поводу заработков в частности. Опять таки кому то нравится свинячить не из-за выхлопа а и просто из спортивного интереса, а кто-то ради понимания как оно все в банках устроено. Поэтому снобизм Имхо лучше оставлять за пределами форума. От него тут пользы точно нет, а от реально полезной инфы, которой тут делятся самые разные пользователи - богатые и не очень - она таки реально есть
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