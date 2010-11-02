RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4768476947704771>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:28

  Flamingo написав:Есть такая пословица: "Не в оворите что мне делать и я не скажу куда вам идти". Все мы разные и у каждого модет быть своя ситуация. Как по поводу жизни вообще так и по поводу заработков в частности. Опять таки кому то нравится свинячить не из-за выхлопа а и просто из спортивного интереса, а кто-то ради понимания как оно все в банках устроено. Поэтому снобизм Имхо лучше оставлять за пределами форума. От него тут пользы точно нет, а от реально полезной инфы, которой тут делятся самые разные пользователи - богатые и не очень - она таки реально есть


ИНФА безусловно полезна, я вот случайно зашел сюда пару дней назад и вот уже оформил две новые карты - пенсионную и именную дебет.
Пригодятся для складирования гривни на текущие расходы в пределах лимита.
Но называть заработком выгадывание 100 грн на рефах, особенно когда для этого нужно прилагать какие-то усилия, а не просто их получить без напряга...
kluychkooleg
 
Повідомлень: 780
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 00:55

  kluychkooleg написав:Но называть заработком выгадывание 100 грн на рефах, особенно когда для этого нужно прилагать какие-то усилия, а не просто их получить без напряга...

Никто не говорит о заработке и тем более о каких либо усилиях. Если правильно выстроенная минутная фраза принесет Вам 100 грн (за 60 мин это 100х60=6000грн)--это хороший доход. Сомневаюсь, что Вы можете похвастаться таким доходом (ИМХО)
Golf_streem
 
Повідомлень: 76
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 06:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kluychkooleg написав:ИНФА безусловно полезна...
Но порой не всем.

Оформить именную дебетовую КОКО можно только в отделении банка, как и пенсионную. А остальные в пролёте :D

И то, это интересно пока есть хорошие условия. :)
Де-юре, дистанционно карту закрыть нельзя, но де-факто вопрос решить можно...
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 08.03.18
Подякував: 390 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 06:33

  MASolomko написав:Оформить именную дебетовую КОКО можно только в отделении банка

Нит.
Именную кокошку можно и заказать на сайте.
Правда - не всегда с первого раза.
Но в принципе - это возможно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5440
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 07:05

  mustbe написав:
  MASolomko написав:Оформить именную дебетовую КОКО можно только в отделении банка

Нит.
Именную кокошку можно и заказать на сайте.
Правда - не всегда с первого раза.
Но в принципе - это возможно

Заказать через "заказать карту"
Или через рефку?
Spring
 
Повідомлень: 365
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 07:14

  Spring написав:Заказать через "заказать карту"
Или через рефку?

Открытие рефки перекидывает на страницу заказа.
Так что - без разницы
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5440
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:47

Коллеги, заказал именную дебетку по рефке - карта появилась в приложении, счёт активный уже, можно на нее скидывать деньги или только после получения и активации карты?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 674
З нами з: 22.04.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 09:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Spring написав:Пришла цидуля на отделение, больше вторую именную не давать. Лавочка закрылась
Подтверждаю, в пятницу со скрипом (звонками и консультациями) выдали ранее заказанную на отделении именную дебетку коко.
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 22.06.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Именную кокошку можно и заказать на сайте.
А получение карты как?

На Донецкцю область у ряда банков действует ряд ограничений.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 08.03.18
Подякував: 390 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:42

  lloydbanksua написав:Коллеги, заказал именную дебетку по рефке - карта появилась в приложении, счёт активный уже, можно на нее скидывать деньги или только после получения и активации карты?

Думаю, после актитвации. У меня такая же ситуация. По карте нет активных кнопок "перевести" и "пополнить". И с другой своей Коко на нее нельзя перевести-- ее нет в списке выбора своих карт.
Golf_streem
 
Повідомлень: 76
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4768476947704771>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uavasylynka і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Львів 1 ... 30, 31, 32
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
310 98558
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 тра, 2021 17:24
greenozon
Банк Глобус 1 ... 735, 736, 737
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7364 1012322
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 тра, 2021 10:31
mephala
А-Банк 1 ... 1900, 1901, 1902
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19011 2765989
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 тра, 2021 21:21
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.