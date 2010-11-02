Flamingo написав:

Есть такая пословица: "Не в оворите что мне делать и я не скажу куда вам идти". Все мы разные и у каждого модет быть своя ситуация. Как по поводу жизни вообще так и по поводу заработков в частности. Опять таки кому то нравится свинячить не из-за выхлопа а и просто из спортивного интереса, а кто-то ради понимания как оно все в банках устроено. Поэтому снобизм Имхо лучше оставлять за пределами форума. От него тут пользы точно нет, а от реально полезной инфы, которой тут делятся самые разные пользователи - богатые и не очень - она таки реально есть