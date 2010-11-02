Flamingo написав:Есть такая пословица: "Не в оворите что мне делать и я не скажу куда вам идти". Все мы разные и у каждого модет быть своя ситуация. Как по поводу жизни вообще так и по поводу заработков в частности. Опять таки кому то нравится свинячить не из-за выхлопа а и просто из спортивного интереса, а кто-то ради понимания как оно все в банках устроено. Поэтому снобизм Имхо лучше оставлять за пределами форума. От него тут пользы точно нет, а от реально полезной инфы, которой тут делятся самые разные пользователи - богатые и не очень - она таки реально есть
ИНФА безусловно полезна, я вот случайно зашел сюда пару дней назад и вот уже оформил две новые карты - пенсионную и именную дебет. Пригодятся для складирования гривни на текущие расходы в пределах лимита. Но называть заработком выгадывание 100 грн на рефах, особенно когда для этого нужно прилагать какие-то усилия, а не просто их получить без напряга...
kluychkooleg написав:Но называть заработком выгадывание 100 грн на рефах, особенно когда для этого нужно прилагать какие-то усилия, а не просто их получить без напряга...
Никто не говорит о заработке и тем более о каких либо усилиях. Если правильно выстроенная минутная фраза принесет Вам 100 грн (за 60 мин это 100х60=6000грн)--это хороший доход. Сомневаюсь, что Вы можете похвастаться таким доходом (ИМХО)