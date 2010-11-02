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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4768476947704771

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:43

  Golf_streem написав:
  kluychkooleg написав:Но называть заработком выгадывание 100 грн на рефах, особенно когда для этого нужно прилагать какие-то усилия, а не просто их получить без напряга...

Никто не говорит о заработке и тем более о каких либо усилиях. Если правильно выстроенная минутная фраза принесет Вам 100 грн (за 60 мин это 100х60=6000грн)--это хороший доход. Сомневаюсь, что Вы можете похвастаться таким доходом (ИМХО)


Не путайте постоянный доход за непыльную работу с разовым.
И я по-моему ясно написал - если 100 грн совсем без усилий - то ладно, но если для это нужно тратить время и нервы, переживать и страдать из-за того, что не начислили, писать об этом на форуме - то это уже нищебродство в явном виде. Из-за суммы, которой даже на раз поесть не хватит.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:43

  dr_morgenstern написав:
Spring написав:Пришла цидуля на отделение, больше вторую именную не давать. Лавочка закрылась
Подтверждаю, в пятницу со скрипом (звонками и консультациями) выдали ранее заказанную на отделении именную дебетку коко.

Это как, ранее заказанную решили не давать? Это уже как то вообще беспредел
Spring
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:45

  lloydbanksua написав:Коллеги, заказал именную дебетку по рефке - карта появилась в приложении, счёт активный уже, можно на нее скидывать деньги или только после получения и активации карты?


Кто ж вам даст, пока вы не заплатили банку их 50 грн?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто ориентируется по ставкам в Форварде. Они упали за последнее время? Смотрел пару недель назад, вроде выше были. Получается снизили?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 10:52

  _PORT_UA написав:Кто ориентируется по ставкам в Форварде. Они упали за последнее время? Смотрел пару недель назад, вроде выше были. Получается снизили?


Ставкам чего, депозитов?
По картам КОКО Дебит были раньше 15% грязными на всю сумму, потом 15% на 15000 и 10% на остальное, сейчас 15% и 8,5%. Ставки по картам падают во всех банках.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 4768476947704771
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