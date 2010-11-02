kluychkooleg написав:Но называть заработком выгадывание 100 грн на рефах, особенно когда для этого нужно прилагать какие-то усилия, а не просто их получить без напряга...
Никто не говорит о заработке и тем более о каких либо усилиях. Если правильно выстроенная минутная фраза принесет Вам 100 грн (за 60 мин это 100х60=6000грн)--это хороший доход. Сомневаюсь, что Вы можете похвастаться таким доходом (ИМХО)
Не путайте постоянный доход за непыльную работу с разовым. И я по-моему ясно написал - если 100 грн совсем без усилий - то ладно, но если для это нужно тратить время и нервы, переживать и страдать из-за того, что не начислили, писать об этом на форуме - то это уже нищебродство в явном виде. Из-за суммы, которой даже на раз поесть не хватит.