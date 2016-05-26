Spring написав:Пришла цидуля на отделение, больше вторую именную не давать. Лавочка закрылась
Подтверждаю, в пятницу со скрипом (звонками и консультациями) выдали ранее заказанную на отделении именную дебетку коко.
Это как, ранее заказанную решили не давать? Это уже как то вообще беспредел
Ну я бы не назвал это беспределом. Обещать - не значит жениться. Я вот не расстроюсь, если не дадут. Вот, если бы уже имеющуюся отбирали... Или, как ВТБ, Сбербанк или Альфа банки на ходу условия меняли по уже действующим договорам. Кстати, все три банка с российскими корнями. "Нажухать" - их второе имя. Кстати, у Форварда тоже российские корни. Сопадение? Не думаю.
Stringer написав:Я так понимаю, у меня одного уже 10 дней не работает повторное пополнение с карты другого банка? Даёт один раз пополнить с карты любого банка, на повторной попытке пишет ошибка. Переустановка приложения не помогла, может кто, что подскажет?
6,7 мая пополнение с привязанной карты работало спорадически, но по итогу 3 раза пополнение прошло успешно
Spring написав:Пришла цидуля на отделение, больше вторую именную не давать. Лавочка закрылась
Подтверждаю, в пятницу со скрипом (звонками и консультациями) выдали ранее заказанную на отделении именную дебетку коко.
Это как, ранее заказанную решили не давать? Это уже как то вообще беспредел
Именно так, не хотели выдавать уже пришедшую на отделение именную карту. Аргументировали, что как раз получили указание не оформлять вторую коко-дебет ни при каких обстоятельствах. Настроился устроить скандал и без карты не уйти, но ситуация разрешилась после телефонных консультаций завотделением с главком, там сказали, что если система даст "провести" карту - выдавать. Что успешно и получилось. Может это просто мне так с отделением "повезло".