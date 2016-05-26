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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4770477147724773>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 16:26

  Spring написав:
  dr_morgenstern написав:
Spring написав:Пришла цидуля на отделение, больше вторую именную не давать. Лавочка закрылась
Подтверждаю, в пятницу со скрипом (звонками и консультациями) выдали ранее заказанную на отделении именную дебетку коко.

Это как, ранее заказанную решили не давать? Это уже как то вообще беспредел


Ну я бы не назвал это беспределом. Обещать - не значит жениться. Я вот не расстроюсь, если не дадут. Вот, если бы уже имеющуюся отбирали... Или, как ВТБ, Сбербанк или Альфа банки на ходу условия меняли по уже действующим договорам. Кстати, все три банка с российскими корнями. "Нажухать" - их второе имя. Кстати, у Форварда тоже российские корни. Сопадение? Не думаю.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 17:27

  Stringer написав:Я так понимаю, у меня одного уже 10 дней не работает повторное пополнение с карты другого банка?
Даёт один раз пополнить с карты любого банка, на повторной попытке пишет ошибка. Переустановка приложения не помогла, может кто, что подскажет?

6,7 мая пополнение с привязанной карты работало спорадически, но по итогу 3 раза пополнение прошло успешно
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Spring написав:
  dr_morgenstern написав:
Spring написав:Пришла цидуля на отделение, больше вторую именную не давать. Лавочка закрылась
Подтверждаю, в пятницу со скрипом (звонками и консультациями) выдали ранее заказанную на отделении именную дебетку коко.

Это как, ранее заказанную решили не давать? Это уже как то вообще беспредел
Именно так, не хотели выдавать уже пришедшую на отделение именную карту. Аргументировали, что как раз получили указание не оформлять вторую коко-дебет ни при каких обстоятельствах.
Настроился устроить скандал и без карты не уйти, но ситуация разрешилась после телефонных консультаций завотделением с главком, там сказали, что если система даст "провести" карту - выдавать.
Что успешно и получилось.
Может это просто мне так с отделением "повезло".
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 06:26

  dr_morgenstern написав:Может это просто мне так с отделением "повезло".

А что за отделение ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какую сумму можно платить сепом застройщику, чтобы не нарваться на финмон? Есть лимиты на месяц как у Аллы?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:38

  Інкогніто написав:Какую сумму можно платить сепом застройщику, чтобы не нарваться на финмон? Есть лимиты на месяц как у Аллы?

А сам застройщик не проверял происхождение ваших средств? :)
У Фарса на СЭП анлим. Но обязат финмон от НБУ от 400К/платеж
Кроме этого иногда Фарса таки пробивает на свой финмон от 100К/мес для тех, кто абы как заполняет Анкету
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

290к проканало сеп.

Ф.юа раньше платил, был маркетплейс, сегодня - автоласолоны. Что за шняга?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:46

  andreyiskra написав:290к проканало сеп.

Ф.юа раньше платил, был маркетплейс, сегодня - автоласолоны. Что за шняга?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

слава Богу, легко отменить - в f.ua пишите и все
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не, я не 290к на ф.юа загнал. Это я отвечал Инкогнито.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Выяснилось что техподдержка в банке не работает на выходных и в праздники, будьте внимательны!
Получил блок карты (отказ банка при оплате) 8го поддержка видит проблему но решить не может, ответственное подразделение на отдыхе. Ждать вторника.
anis
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