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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 тра, 2021 12:08
anis написав:
Выяснилось что техподдержка в банке не работает на выходных и в праздники, будьте внимательны!
Получил блок карты (отказ банка при оплате) 8го поддержка видит проблему но решить не может, ответственное подразделение на отдыхе. Ждать вторника.
и 0800301303 не помог?
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Amethyst
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Додано: Пон 10 тра, 2021 12:42
Amethyst написав: anis написав:
Выяснилось что техподдержка в банке не работает на выходных и в праздники, будьте внимательны!
Получил блок карты (отказ банка при оплате) 8го поддержка видит проблему но решить не может, ответственное подразделение на отдыхе. Ждать вторника.
и 0800301303 не помог?
Нет.ждите заявка принята.
0800301003 вы имели ввиду;)
PS Получен ответ только.
Ваше звернення зафіксовано, на даний момент знаходиться в роботі відповідного підрозділу Банку і проводяться необхідні дії для врегулювання ситуації.
За результатами розгляду звернення Ви будете проінформовані додатково.
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anis
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Додано: Пон 10 тра, 2021 15:06
Amethyst написав:
А сам застройщик не проверял происхождение ваших средств?
У Фарса на СЭП анлим. Но обязат финмон от НБУ от 400К/платеж
Кроме этого иногда Фарса таки пробивает на свой финмон от 100К/мес для тех, кто абы как заполняет Анкету
Застройщик говорит, что банки проверяют, ему всё равно.
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Інкогніто
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Додано: Пон 10 тра, 2021 15:28
Інкогніто написав: Amethyst написав:
А сам застройщик не проверял происхождение ваших средств?
У Фарса на СЭП анлим. Но обязат финмон от НБУ от 400К/платеж
Кроме этого иногда Фарса таки пробивает на свой финмон от 100К/мес для тех, кто абы как заполняет Анкету
Застройщик говорит, что банки проверяют, ему всё равно.
Ну застройщик и будет такое щебетать, ибо нужно чтобы Вы комисс заплатили карманному банку (от 700 грн). Полгода назад брал две
квартиры - спокойно обходим финмон, дружа с головой. Далее в личку - хорош разводить оффтоп (хотя Вам видимо это не интересно)
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jay2004
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