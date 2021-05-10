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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4770477147724773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:08

  anis написав:Выяснилось что техподдержка в банке не работает на выходных и в праздники, будьте внимательны!
Получил блок карты (отказ банка при оплате) 8го поддержка видит проблему но решить не может, ответственное подразделение на отдыхе. Ждать вторника.

и 0800301303 не помог?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:
  anis написав:Выяснилось что техподдержка в банке не работает на выходных и в праздники, будьте внимательны!
Получил блок карты (отказ банка при оплате) 8го поддержка видит проблему но решить не может, ответственное подразделение на отдыхе. Ждать вторника.

и 0800301303 не помог?
Нет.ждите заявка принята.
0800301003 вы имели ввиду;)

PS Получен ответ только.
Ваше звернення зафіксовано, на даний момент знаходиться в роботі відповідного підрозділу Банку і проводяться необхідні дії для врегулювання ситуації.

За результатами розгляду звернення Ви будете проінформовані додатково.
anis
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:А сам застройщик не проверял происхождение ваших средств? :)
У Фарса на СЭП анлим. Но обязат финмон от НБУ от 400К/платеж
Кроме этого иногда Фарса таки пробивает на свой финмон от 100К/мес для тех, кто абы как заполняет Анкету

Застройщик говорит, что банки проверяют, ему всё равно.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:28

  Інкогніто написав:
Amethyst написав:А сам застройщик не проверял происхождение ваших средств? :)
У Фарса на СЭП анлим. Но обязат финмон от НБУ от 400К/платеж
Кроме этого иногда Фарса таки пробивает на свой финмон от 100К/мес для тех, кто абы как заполняет Анкету

Застройщик говорит, что банки проверяют, ему всё равно.


Ну застройщик и будет такое щебетать, ибо нужно чтобы Вы комисс заплатили карманному банку (от 700 грн). Полгода назад брал две квартиры - спокойно обходим финмон, дружа с головой. Далее в личку - хорош разводить оффтоп (хотя Вам видимо это не интересно) :wink: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:32

  Інкогніто написав:Какую сумму можно платить сепом застройщику, чтобы не нарваться на финмон? Есть лимиты на месяц как у Аллы?

Всё индивидуально и зависит от того какие белые доходы есть у отправителя платежа.
vitaliy_berdinskikh
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