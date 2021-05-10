RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47734774477547764777>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:29

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна питання?

50 грн в міс

Какова методика расчёта ? )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5445
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:38

  mustbe написав:
  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна питання?

50 грн в міс

Какова методика расчёта ? )


При наличии пенсионной:
15 000 * (15-10) * 0.805 / 100 / 12 = 50.31

Через месяц отобьется 50 грн за оформление, а там уже пора и в доллары запрыгивать.
Вот почему я писал, что, если не дадут (оформлял в отделении, мимо шел, даже специально не ехал, 5 минут дела), то абсолютно не расстроюсь.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 781
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:48

Так нікому пластик так і не дадуть?
Тоді масові скарги в НБУ. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37344
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:50

Квесторе_поверніться Ну а почему нет. Нужно отвечать за такой детский сад - дам, не дам. Посмотрим, как мне ещё выдавать карту будут и выдадут ли вообще.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 676
З нами з: 22.04.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:52

  Golf_streem написав:Сегодня позвонили из банка и сказали, что именную не выдадут, потому как есть не именная (заявку оставлял числа 5-го, даже карта в приложении появилась). Легкий шкандаль ни к чему не привел. Манагер отключился. Есть смысл еще какие-либо телодвижения предпринимать?

Какой город?
Официально запрета на получение карты нет на дату оформления, можно и скаргу на мейл НБУ написать.
Кому будут звонить, сразу запись включайте)
Spring
 
Повідомлень: 368
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:55

  Квесторе_поверніться написав:Так нікому пластик так і не дадуть?
Тоді масові скарги в НБУ. :)


Блин, вот же людям из-за 50 грн нечем заняться!
kluychkooleg
 
Повідомлень: 781
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:56

  lloydbanksua написав:Квесторе_поверніться Ну а почему нет. Нужно отвечать за такой детский сад - дам, не дам. Посмотрим, как мне ещё выдавать карту будут и выдадут ли вообще.

Так нікому ще не дали...так розумію...і Вам не дадуть.
Динамівці...продинамили маститих свинорилів.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37344
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:00

  kluychkooleg написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так нікому пластик так і не дадуть?
Тоді масові скарги в НБУ. :)


Блин, вот же людям из-за 50 грн нечем заняться!

Це в місяць 50...а за 10 років?
На 10 річних під Фонд під 18% річних в Порох банці скільки капає?
Копійка до копійки. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37344
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Друзья, а кто воспользовался щедростью Форварда и открыл депозиты с этим акционным предложением Бонус. Сколько выходит ставка на 3 и 6 мес.? Нет ли подводных камней?
И как думаете, гривна продержаться полгода?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 753
З нами з: 09.02.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:05

  kluychkooleg написав:
Блин, вот же людям из-за 50 грн нечем заняться!

именно так
причем не за 50гр
а просто нечем :)
v57
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 14.03.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47734774477547764777>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1900, 1901, 1902
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19013 2768598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 12:35
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 9477, 9478, 9479
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94780 11510903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 11:10
Ромасик
ОТП БАНК 1 ... 681, 682, 683
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6826 1533480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 09:58
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32460)
11.05.2021 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.