|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:29
Ромасик написав: Квесторе_поверніться написав:
Яка ціна питання?
50 грн в міс
Какова методика расчёта ? )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5445
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:38
mustbe написав: Ромасик написав: Квесторе_поверніться написав:
Яка ціна питання?
50 грн в міс
Какова методика расчёта ? )
При наличии пенсионной:
15 000 * (15-10) * 0.805 / 100 / 12 = 50.31
Через месяц отобьется 50 грн за оформление, а там уже пора и в доллары запрыгивать.
Вот почему я писал, что, если не дадут (оформлял в отделении, мимо шел, даже специально не ехал, 5 минут дела), то абсолютно не расстроюсь.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:48
Так нікому пластик так і не дадуть?
Тоді масові скарги в НБУ.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37344
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1876 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:50
Квесторе_поверніться Ну а почему нет. Нужно отвечать за такой детский сад - дам, не дам. Посмотрим, как мне ещё выдавать карту будут и выдадут ли вообще.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:52
Golf_streem написав:
Сегодня позвонили из банка и сказали, что именную не выдадут, потому как есть не именная (заявку оставлял числа 5-го, даже карта в приложении появилась). Легкий шкандаль ни к чему не привел. Манагер отключился. Есть смысл еще какие-либо телодвижения предпринимать?
Какой город?
Официально запрета на получение карты нет на дату оформления, можно и скаргу на мейл НБУ написать.
Кому будут звонить, сразу запись включайте)
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:55
Квесторе_поверніться написав:
Так нікому пластик так і не дадуть?
Тоді масові скарги в НБУ.
Блин, вот же людям из-за 50 грн нечем заняться!
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:56
lloydbanksua написав:Квесторе_поверніться
Ну а почему нет. Нужно отвечать за такой детский сад - дам, не дам. Посмотрим, как мне ещё выдавать карту будут и выдадут ли вообще.
Так нікому ще не дали...так розумію...і Вам не дадуть.
Динамівці...продинамили маститих свинорилів.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37344
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1876 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:00
kluychkooleg написав: Квесторе_поверніться написав:
Так нікому пластик так і не дадуть?
Тоді масові скарги в НБУ.
Блин, вот же людям из-за 50 грн нечем заняться!
Це в місяць 50...а за 10 років?
На 10 річних під Фонд під 18% річних в Порох банці скільки капає?
Копійка до копійки.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37344
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1876 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:01
Друзья, а кто воспользовался щедростью Форварда и открыл депозиты с этим акционным предложением Бонус. Сколько выходит ставка на 3 и 6 мес.? Нет ли подводных камней?
И как думаете, гривна продержаться полгода?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:05
kluychkooleg написав:
Блин, вот же людям из-за 50 грн нечем заняться!
именно так
причем не за 50гр
а просто нечем
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2921
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|19013
|2768598
|
|
|94780
|11510903
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6826
|1533480
|
|