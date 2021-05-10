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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:05
kluychkooleg написав:
Какова методика расчёта ? )
При наличии пенсионной:
15 000 * (15-10) * 0.805 / 100 / 12 = 50.31
у меня формула проще: 15% дают 150 грн в мес. Тогда 10% дают - ??? грн
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Ромасик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:08
_PORT_UA написав:
Друзья, а кто воспользовался щедростью Форварда и открыл депозиты с этим акционным предложением Бонус. Сколько выходит ставка на 3 и 6 мес.? Нет ли подводных камней?
Бонус будет только в случае, если банк доживет до даты выплаты бонуса.
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Ромасик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:09
_PORT_UA написав:
Друзья, а кто воспользовался щедростью Форварда и открыл депозиты с этим акционным предложением Бонус. Сколько выходит ставка на 3 и 6 мес.? Нет ли подводных камней?
И как думаете, гривна продержаться полгода?
1.875% бонус на півроку і 4,3% на рік.
Ніхто на півроку не понесе.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:11
Ромасик написав: _PORT_UA написав:
Друзья, а кто воспользовался щедростью Форварда и открыл депозиты с этим акционным предложением Бонус. Сколько выходит ставка на 3 и 6 мес.? Нет ли подводных камней?
Бонус будет только в случае, если банк доживет до даты выплаты бонуса.
Мусить дожити...ковід на спад...імяреки за кредитами в Фарс.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:13
Квесторе_поверніться Михась теж так думав
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Ромасик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:15
Ромасик написав:Квесторе_поверніться
Михась теж так думав
Шо за МИхась?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:16
Да, видимо смысла нет, как то мутно все. Там вроде основной договор с минимальной ставкой идет и эти бонусы выплачиваются по истечению сроков в 3 и 6 мес.
А где сейчас выгодно открыть на 3 мес.?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:19
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:Квесторе_поверніться
Михась теж так думав
Шо за МИхась?
Сиськи-письки
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jay2004
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