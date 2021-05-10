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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4774477547764777>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:05

  kluychkooleg написав:Какова методика расчёта ? )

При наличии пенсионной:
15 000 * (15-10) * 0.805 / 100 / 12 = 50.31

у меня формула проще: 15% дают 150 грн в мес. Тогда 10% дают - ??? грн :)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:08

  _PORT_UA написав:Друзья, а кто воспользовался щедростью Форварда и открыл депозиты с этим акционным предложением Бонус. Сколько выходит ставка на 3 и 6 мес.? Нет ли подводных камней?
Бонус будет только в случае, если банк доживет до даты выплаты бонуса.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:09

  _PORT_UA написав:Друзья, а кто воспользовался щедростью Форварда и открыл депозиты с этим акционным предложением Бонус. Сколько выходит ставка на 3 и 6 мес.? Нет ли подводных камней?
И как думаете, гривна продержаться полгода?

1.875% бонус на півроку і 4,3% на рік.
Ніхто на півроку не понесе.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:11

  Ромасик написав:
  _PORT_UA написав:Друзья, а кто воспользовался щедростью Форварда и открыл депозиты с этим акционным предложением Бонус. Сколько выходит ставка на 3 и 6 мес.? Нет ли подводных камней?
Бонус будет только в случае, если банк доживет до даты выплаты бонуса.

Мусить дожити...ковід на спад...імяреки за кредитами в Фарс. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:13

Квесторе_поверніться Михась теж так думав
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:15

  Ромасик написав:Квесторе_поверніться Михась теж так думав

Шо за МИхась?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да, видимо смысла нет, как то мутно все. Там вроде основной договор с минимальной ставкой идет и эти бонусы выплачиваются по истечению сроков в 3 и 6 мес.
А где сейчас выгодно открыть на 3 мес.?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Це в місяць 50...а за 10 років?

Думаете именная КОКО будет 10 лет давать на 5 пунктов больше? :o
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться Михась теж так думав

Шо за МИхась?

Вот это ты выдал :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться Михась теж так думав

Шо за МИхась?


Сиськи-письки :wink:
jay2004
 
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