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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4774477547764777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться Михась теж так думав

Шо за МИхась?

СДТ+++. Очень напоминает.
Ромасик
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 30.03.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 136 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:33

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться Михась теж так думав

Шо за МИхась?

СДТ+++. Очень напоминает.

Починаю здогадуватись...але смутно.
В Михалича пригадую 24% чистими.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37344
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1876 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:44

Квесторе_поверніться по СДТ, которые в конце были не на недели, а вполне себе на год, было аналогичное доп.соглашение о выплате бонуса в последний день договора. Естесна, бонус простили. А без бонуса был себе скромный %.
Ромасик
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 30.03.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 136 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:18

Ромасик выплата бонуса не в конце срока, а ежеквартально. В июле узнаю, сколько выплат и сдержат ли свои устные обещания.
lloydbanksua
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Повідомлень: 677
З нами з: 22.04.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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  #<1 ... 4774477547764777
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