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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:19
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:Квесторе_поверніться
Михась теж так думав
Шо за МИхась?
СДТ+++. Очень напоминает.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:33
Ромасик написав: Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:Квесторе_поверніться
Михась теж так думав
Шо за МИхась?
СДТ+++. Очень напоминает.
Починаю здогадуватись...але смутно.
В Михалича пригадую 24% чистими.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:44
Квесторе_поверніться по СДТ, которые в конце были не на недели, а вполне себе на год, было аналогичное доп.соглашение о выплате бонуса в последний день договора. Естесна, бонус простили. А без бонуса был себе скромный %.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:18
Ромасик выплата бонуса не в конце срока, а ежеквартально. В июле узнаю, сколько выплат и сдержат ли свои устные обещания.
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