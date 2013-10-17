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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4774477547764777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться Михась теж так думав

Шо за МИхась?

СДТ+++. Очень напоминает.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:33

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:Квесторе_поверніться Михась теж так думав

Шо за МИхась?

СДТ+++. Очень напоминает.

Починаю здогадуватись...але смутно.
В Михалича пригадую 24% чистими.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:44

Квесторе_поверніться по СДТ, которые в конце были не на недели, а вполне себе на год, было аналогичное доп.соглашение о выплате бонуса в последний день договора. Естесна, бонус простили. А без бонуса был себе скромный %.
Ромасик
 
Повідомлень: 1916
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:18

Ромасик выплата бонуса не в конце срока, а ежеквартально. В июле узнаю, сколько выплат и сдержат ли свои устные обещания.
Update. Пропала карта с банкинга, которая ранее была заказана на горячей линии. У кого-то произошло что-то подобное?
Update2. Позвонил на горячую линию - да, заявку закрыли и карту вместе с ней. Просто цирк! Завтра пойду хоть пенсионную попробую оформить.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Вів 11 тра, 2021 16:33, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:19

  Spring написав:
  Golf_streem написав:Сегодня позвонили из банка и сказали, что именную не выдадут, потому как есть не именная (заявку оставлял числа 5-го, даже карта в приложении появилась). Легкий шкандаль ни к чему не привел. Манагер отключился. Есть смысл еще какие-либо телодвижения предпринимать?

Какой город?
Официально запрета на получение карты нет на дату оформления, можно и скаргу на мейл НБУ написать.
Кому будут звонить, сразу запись включайте)

Киев. Все разговоры телефон пишет автоматом.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:26

  Ромасик написав:
  kluychkooleg написав:Какова методика расчёта ? )

При наличии пенсионной:
15 000 * (15-10) * 0.805 / 100 / 12 = 50.31

у меня формула проще: 15% дают 150 грн в мес. Тогда 10% дают - ??? грн :)

У меня тоже формула "15% дают 150 грн в мес". Может не правильно считаю?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:52

  lloydbanksua написав:Ромасик выплата бонуса не в конце срока, а ежеквартально. В июле узнаю, сколько выплат и сдержат ли свои устные обещания.
Update. Пропала карта с банкинга, которая ранее была заказана на горячей линии. У кого-то произошло что-то подобное?
Update2. Позвонил на горячую линию - да, заявку закрыли и карту вместе с ней. Просто цирк! Завтра пойду хоть пенсионную попробую оформить.

:shock:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:57

  Golf_streem написав:
  Spring написав:
  Golf_streem написав:Сегодня позвонили из банка и сказали, что именную не выдадут, потому как есть не именная (заявку оставлял числа 5-го, даже карта в приложении появилась). Легкий шкандаль ни к чему не привел. Манагер отключился. Есть смысл еще какие-либо телодвижения предпринимать?

Какой город?
Официально запрета на получение карты нет на дату оформления, можно и скаргу на мейл НБУ написать.
Кому будут звонить, сразу запись включайте)

Киев. Все разговоры телефон пишет автоматом.


Киев. В отделении сегодня с утра дали отлуп по именной КОКО при наличии неименной, сказали лавочка закрылась(((
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Oberon написав:лавочка закрылась(((

А є хто взяв...останнім часом?
Квесторе_поверніться
 
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