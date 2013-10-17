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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:19
Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:Квесторе_поверніться
Михась теж так думав
Шо за МИхась?
СДТ+++. Очень напоминает.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:33
Ромасик написав: Квесторе_поверніться написав: Ромасик написав:Квесторе_поверніться
Михась теж так думав
Шо за МИхась?
СДТ+++. Очень напоминает.
Починаю здогадуватись...але смутно.
В Михалича пригадую 24% чистими.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 13:44
Квесторе_поверніться по СДТ, которые в конце были не на недели, а вполне себе на год, было аналогичное доп.соглашение о выплате бонуса в последний день договора. Естесна, бонус простили. А без бонуса был себе скромный %.
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Ромасик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:18
Ромасик выплата бонуса не в конце срока, а ежеквартально. В июле узнаю, сколько выплат и сдержат ли свои устные обещания.
Update. Пропала карта с банкинга, которая ранее была заказана на горячей линии. У кого-то произошло что-то подобное?
Update2. Позвонил на горячую линию - да, заявку закрыли и карту вместе с ней. Просто цирк! Завтра пойду хоть пенсионную попробую оформить.
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в Вів 11 тра, 2021 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:19
Spring написав: Golf_streem написав:
Сегодня позвонили из банка и сказали, что именную не выдадут, потому как есть не именная (заявку оставлял числа 5-го, даже карта в приложении появилась). Легкий шкандаль ни к чему не привел. Манагер отключился. Есть смысл еще какие-либо телодвижения предпринимать?
Какой город?
Официально запрета на получение карты нет на дату оформления, можно и скаргу на мейл НБУ написать.
Кому будут звонить, сразу запись включайте)
Киев. Все разговоры телефон пишет автоматом.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:26
Ромасик написав: kluychkooleg написав:
Какова методика расчёта ? )
При наличии пенсионной:
15 000 * (15-10) * 0.805 / 100 / 12 = 50.31
у меня формула проще: 15% дают 150 грн в мес. Тогда 10% дают - ??? грн
У меня тоже формула "15% дают 150 грн в мес". Может не правильно считаю?
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Додано: Вів 11 тра, 2021 17:52
lloydbanksua написав:Ромасик
выплата бонуса не в конце срока, а ежеквартально. В июле узнаю, сколько выплат и сдержат ли свои устные обещания.
Update. Пропала карта с банкинга, которая ранее была заказана на горячей линии. У кого-то произошло что-то подобное?
Update2. Позвонил на горячую линию - да, заявку закрыли и карту вместе с ней. Просто цирк! Завтра пойду хоть пенсионную попробую оформить.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 17:57
Golf_streem написав: Spring написав: Golf_streem написав:
Сегодня позвонили из банка и сказали, что именную не выдадут, потому как есть не именная (заявку оставлял числа 5-го, даже карта в приложении появилась). Легкий шкандаль ни к чему не привел. Манагер отключился. Есть смысл еще какие-либо телодвижения предпринимать?
Какой город?
Официально запрета на получение карты нет на дату оформления, можно и скаргу на мейл НБУ написать.
Кому будут звонить, сразу запись включайте)
Киев. Все разговоры телефон пишет автоматом.
Киев. В отделении сегодня с утра дали отлуп по именной КОКО при наличии неименной, сказали лавочка закрылась(((
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Oberon
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Додано: Вів 11 тра, 2021 18:01
Oberon написав:
лавочка закрылась(((
А є хто взяв...останнім часом?
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Вів 11 тра, 2021 15:55
cohan
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