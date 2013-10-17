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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 тра, 2021 19:37
kluychkooleg значит буду их завтра долбить на оформление именной коко дебит. Такого маразма ещё не в одном банке не встречал.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:47
Golf_streem написав: Ромасик написав:
у меня формула проще: 15% дают 150 грн в мес. Тогда 10% дают - ??? грн
У меня тоже формула "15% дают 150 грн в мес". Может не правильно считаю?
Доход 150 грн под 15% в месяц дадут 14906.88 грн на счету
15 000 грн под 15% дадут в месяц доход 150.94 грн (15000 х 15 х 0.805 / 100 / 12)
15 000 грн под 10% на пенсионной дадут доход 100.63 грн
Выгода от получения именной дебетовой 50.31 грн за месяц.
За получение нужно заплатить 50 грн.
Итого чистая прибыль за первый месяц 31 коп.
Я считаю, что это серьезная сумма, из-за которой стоит поднять на уши НБУ, завалить их жалобами и потратить энное количество часов и нервов.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:51
Не поднимайте. Это спорт такой - оформить то, что нужно. В этом участвуют профессионалы ХрюХрюлиги, любителям не интересно)
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Spring
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:52
lloydbanksua написав:kluychkooleg
значит буду их завтра долбить на оформление именной коко дебит. Такого маразма ещё не в одном банке не встречал.
Долбите. 31 копейка прибыли за первый месяц - серьезная сумма. 31 копейку никак нельзя спустить им с рук.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:53
kluychkooleg написав:
Доход 150 грн под 15% в месяц дадут 14906.88 грн на счету
15 000 грн под 15% дадут в месяц доход 150.94 грн (15000 х 15 х 0.805 / 100 / 12)
15 000 грн под 10% на пенсионной дадут доход 100.63 грн
Выгода от получения именной дебетовой 50.31 грн за месяц.
За получение нужно заплатить 50 грн.
Итого чистая прибыль за первый месяц 31 коп.
Я считаю, что это серьезная сумма, из-за которой стоит поднять на уши НБУ, завалить их жалобами и потратить энное количество часов и нервов.
Ещё ж реферальные есть
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:53
Spring написав:
Не поднимайте. Это спорт такой - оформить то, что нужно. В этом участвуют профессионалы ХрюХрюлиги, любителям не интересно)
Ну можно потом панно из карточек сделать, на всю стену. У кого-то видел на стене такое.
100 карточек ушло.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 11 тра, 2021 20:06
anis написав: Amethyst написав: anis написав:
Выяснилось что техподдержка в банке не работает на выходных и в праздники, будьте внимательны!
Получил блок карты (отказ банка при оплате) 8го поддержка видит проблему но решить не может, ответственное подразделение на отдыхе. Ждать вторника.
и 0800301303 не помог?
Нет.ждите заявка принята.
0800301003 вы имели ввиду;)
PS Получен ответ только.
Ваше звернення зафіксовано, на даний момент знаходиться в роботі відповідного підрозділу Банку і проводяться необхідні дії для врегулювання ситуації.
За результатами розгляду звернення Ви будете проінформовані додатково.
Первый рабочий день и сразу все решилось, проблема на стороне визы была.
Почему банк не может на выходных держать хоть 1го технаря непонятно, впервые такое((
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anis
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