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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4775477647774778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:37

kluychkooleg значит буду их завтра долбить на оформление именной коко дебит. Такого маразма ещё не в одном банке не встречал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Такого маразма

Так это Скунс, эт свойсвенные для него периодические заскоки :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:47

  Golf_streem написав:
  Ромасик написав:
у меня формула проще: 15% дают 150 грн в мес. Тогда 10% дают - ??? грн :)

У меня тоже формула "15% дают 150 грн в мес". Может не правильно считаю?


Доход 150 грн под 15% в месяц дадут 14906.88 грн на счету
15 000 грн под 15% дадут в месяц доход 150.94 грн (15000 х 15 х 0.805 / 100 / 12)
15 000 грн под 10% на пенсионной дадут доход 100.63 грн
Выгода от получения именной дебетовой 50.31 грн за месяц.
За получение нужно заплатить 50 грн.
Итого чистая прибыль за первый месяц 31 коп.
Я считаю, что это серьезная сумма, из-за которой стоит поднять на уши НБУ, завалить их жалобами и потратить энное количество часов и нервов.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:51

Не поднимайте. Это спорт такой - оформить то, что нужно. В этом участвуют профессионалы ХрюХрюлиги, любителям не интересно)
Spring
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:52

  lloydbanksua написав:kluychkooleg значит буду их завтра долбить на оформление именной коко дебит. Такого маразма ещё не в одном банке не встречал.


Долбите. 31 копейка прибыли за первый месяц - серьезная сумма. 31 копейку никак нельзя спустить им с рук.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:53

  kluychkooleg написав:Доход 150 грн под 15% в месяц дадут 14906.88 грн на счету
15 000 грн под 15% дадут в месяц доход 150.94 грн (15000 х 15 х 0.805 / 100 / 12)
15 000 грн под 10% на пенсионной дадут доход 100.63 грн
Выгода от получения именной дебетовой 50.31 грн за месяц.
За получение нужно заплатить 50 грн.
Итого чистая прибыль за первый месяц 31 коп.
Я считаю, что это серьезная сумма, из-за которой стоит поднять на уши НБУ, завалить их жалобами и потратить энное количество часов и нервов.

Ещё ж реферальные есть :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:53

  Spring написав:Не поднимайте. Это спорт такой - оформить то, что нужно. В этом участвуют профессионалы ХрюХрюлиги, любителям не интересно)


Ну можно потом панно из карточек сделать, на всю стену. У кого-то видел на стене такое.
100 карточек ушло.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

anis написав:
Amethyst написав:
  anis написав:Выяснилось что техподдержка в банке не работает на выходных и в праздники, будьте внимательны!
Получил блок карты (отказ банка при оплате) 8го поддержка видит проблему но решить не может, ответственное подразделение на отдыхе. Ждать вторника.

и 0800301303 не помог?
Нет.ждите заявка принята.
0800301003 вы имели ввиду;)

PS Получен ответ только.
Ваше звернення зафіксовано, на даний момент знаходиться в роботі відповідного підрозділу Банку і проводяться необхідні дії для врегулювання ситуації.

За результатами розгляду звернення Ви будете проінформовані додатково.
Первый рабочий день и сразу все решилось, проблема на стороне визы была.
Почему банк не может на выходных держать хоть 1го технаря непонятно, впервые такое((
anis
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