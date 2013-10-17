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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:17
guntherhouse777 написав:
Как вы думаете, сколько местные профи зарабатывают "На кэшбеках"? В месяц.
Нам это не нуна, мы на работу ходим. В маске
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Amethyst
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:20
Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.
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pontardawe88
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