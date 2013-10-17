RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4776477747784779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Как вы думаете, сколько местные профи зарабатывают "На кэшбеках"? В месяц.

Нам это не нуна, мы на работу ходим. В маске
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.05.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.
pontardawe88
 
Повідомлень: 219
З нами з: 14.03.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4776477747784779
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9478, 9479, 9480
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94796 11514415
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 22:43
newbie
А-Банк 1 ... 1900, 1901, 1902
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19016 2770268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 21:17
Flamingo
ОКСІ БАНК 1 ... 111, 112, 113
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
1129 176012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 16:11
unknownurl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.