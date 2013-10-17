Нам это не нуна, мы на работу ходим. В маске
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:10
Кроме 600 грн в год за счёт более высокого процента, именная дебетка даёт ещё и 300 грн минус налог = 240 грн кешбека в месяц = 2880 грн в год дополнительно, как ещё одна карта с отдельным лимитом кешбека
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:12
Покупали подарки сладости в супермаркете в Турции, расчет картой на кассе. Курс обмена по карте Форварда был лучше, чем в обменке, кешбек был за продукты, комиссий ноль. Рекомендую. Цены на все сладости, халву и прочее в супермаркете ниже, качество лучше, акций было масса. Масло оливковое привезли ещё по смешной цене
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Для диверсифікації брати все:))
Найвигідніше розраховуватися місцевою валютою. Конвертації по картам без комісії, плюс кешбек. Зняття готівки з Коко в банкоматах PTT без комісії й курс краще, ніж в місцевих обмінках. Також вигідно, як варіант розрахуватися валютою в Migros чи LC Waikiki, а решту отримати лірами, якщо ліміт кешбеку вичерпано.))
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:08
Не забудьте перед поездкой позвонить на горячую и зафиксировать, что будете за границей с картой
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