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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4776477747784779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Как вы думаете, сколько местные профи зарабатывают "На кэшбеках"? В месяц.

Нам это не нуна, мы на работу ходим. В маске
Amethyst
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Повідомлень: 85
З нами з: 05.05.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.
pontardawe88
 
Повідомлень: 219
З нами з: 14.03.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:37

  Amethyst написав:мы на работу ходим

Не, это не наши методы )
mustbe
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Повідомлень: 5446
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 567 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:10

  kluychkooleg написав:
  Ромасик написав:
у меня формула проще: 15% дают 150 грн в мес. Тогда 10% дают - ??? грн :)

У меня тоже формула "15% дают 150 грн в мес". Может не правильно считаю?

Выгода от получения именной дебетовой 50.31 грн за месяц.
За получение нужно заплатить 50 грн.
Итого чистая прибыль за первый месяц 31 коп.
Я считаю, что это серьезная сумма, из-за которой стоит поднять на уши НБУ, завалить их жалобами и потратить энное количество часов и нервов.

Кроме 600 грн в год за счёт более высокого процента, именная дебетка даёт ещё и 300 грн минус налог = 240 грн кешбека в месяц = 2880 грн в год дополнительно, как ещё одна карта с отдельным лимитом кешбека
Spring
 
Повідомлень: 372
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:12

  pontardawe88 написав:Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.

Покупали подарки сладости в супермаркете в Турции, расчет картой на кассе. Курс обмена по карте Форварда был лучше, чем в обменке, кешбек был за продукты, комиссий ноль. Рекомендую. Цены на все сладости, халву и прочее в супермаркете ниже, качество лучше, акций было масса. Масло оливковое привезли ещё по смешной цене
Spring
 
Повідомлень: 372
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

pontardawe88 написав:Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.

Для диверсифікації брати все:))
Найвигідніше розраховуватися місцевою валютою. Конвертації по картам без комісії, плюс кешбек. Зняття готівки з Коко в банкоматах PTT без комісії й курс краще, ніж в місцевих обмінках. Також вигідно, як варіант розрахуватися валютою в Migros чи LC Waikiki, а решту отримати лірами, якщо ліміт кешбеку вичерпано.))
stryzhko
 
Повідомлень: 1669
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:08

Не забудьте перед поездкой позвонить на горячую и зафиксировать, что будете за границей с картой
Spring
 
Повідомлень: 372
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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