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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:17
guntherhouse777 написав:
Как вы думаете, сколько местные профи зарабатывают "На кэшбеках"? В месяц.
Нам это не нуна, мы на работу ходим. В маске
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Amethyst
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:20
Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.
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pontardawe88
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:37
Amethyst написав:
мы на работу ходим
Не, это не наши методы )
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mustbe
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:10
kluychkooleg написав: Ромасик написав:
у меня формула проще: 15% дают 150 грн в мес. Тогда 10% дают - ??? грн
У меня тоже формула "15% дают 150 грн в мес". Может не правильно считаю?
Выгода от получения именной дебетовой 50.31 грн за месяц.
За получение нужно заплатить 50 грн.
Итого чистая прибыль за первый месяц 31 коп.
Я считаю, что это серьезная сумма, из-за которой стоит поднять на уши НБУ, завалить их жалобами и потратить энное количество часов и нервов.
Кроме 600 грн в год за счёт более высокого процента, именная дебетка даёт ещё и 300 грн минус налог = 240 грн кешбека в месяц = 2880 грн в год дополнительно, как ещё одна карта с отдельным лимитом кешбека
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:12
pontardawe88 написав:
Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.
Покупали подарки сладости в супермаркете в Турции, расчет картой на кассе. Курс обмена по карте Форварда был лучше, чем в обменке, кешбек был за продукты, комиссий ноль. Рекомендую. Цены на все сладости, халву и прочее в супермаркете ниже, качество лучше, акций было масса. Масло оливковое привезли ещё по смешной цене
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:51
pontardawe88 написав:Планируется поездка в Турцию.Может кто подскажет,что лучше брать наличные доллары или использовать карты Форварда? Все три карты в наличии.
Для диверсифікації брати все:))
Найвигідніше розраховуватися місцевою валютою. Конвертації по картам без комісії, плюс кешбек. Зняття готівки з Коко в банкоматах PTT без комісії й курс краще, ніж в місцевих обмінках. Також вигідно, як варіант розрахуватися валютою в Migros чи LC Waikiki, а решту отримати лірами, якщо ліміт кешбеку вичерпано.))
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stryzhko
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:08
Не забудьте перед поездкой позвонить на горячую и зафиксировать, что будете за границей с картой
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