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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4777477847794780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 482
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 482
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:23

  Spring написав:Не забудьте перед поездкой позвонить на горячую и зафиксировать, что будете за границей с картой


К примеру, в Привате этого делать не нужно. Работает за границей по умолчанию.
В других банках да, лучше предупредить.
И лучше иметь карты нескольких банков. Мало ли что.
При поездке в США беру долларовые карты, в ES - евровые, в остальные страны - гривневые.
Ну и долларово-евровый кэш никогда не помешает.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:36

Банка в этом месяце порадовала. Сняли 15 грн за обслуживание карточки. При том, что остатки по ней не опускались ниже 14т. Горячка обещала что разберутся в течении пяти рабочих дней. Но рабочие дни в мае, это такоэ. Вчера тихонечко, проводкой «перерасчет», вернули неправедно списанное.
Pancir
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:46

  vladimir_smirnov_61 написав:У меня вопрос тоже в тему отпуска. Надо оплатить путевку у туроператора (чуть меньше 30к)по реквизитам. С какой карты это можно сделать без комиссии? Есть Форвард (дебетовая и пенс), Пумб всекарта и всеможу и Монобанк . Монобанк уже мимо, узнавал там комиссия не айс) А если в кассе банка наличными, в каком банке лучше всего?

Посмотрите на сайте Некст привата, введите реквизиты вашего получателя. Без авторизации платите
Можетт у него договор с приватом, и комис будет 1 грн или 3 грн. оплатите картой монобанка, когда попросить ввести карту. И если выберете в Монобанке путешествие в категории кешбек, вполне вероятно, что ещё и кешбек будет. Платила так своему турагенту
Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:51

Если сумма большая, разбейте на два платежа на нексте - один картой форварда, если кешбек путешествие, второй монобанком. Если один платеж превышает лимит кешбека. Ну или если в Форварде уже продуктами выбрали, у него кешбек выше, чем у моно за продукты. Финансовое планирование в общем)
Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:08

  Spring написав:Не забудьте перед поездкой позвонить на горячую и зафиксировать, что будете за границей с картой

Можно не звонить - через чат-бот можно все сделать даже уже будучи за границей, указав и конкретную карту, и конкретную страну, и конкретные даты.
Я именно по подсказке с этого форум на прошлой неделе так сделал. В итоге и кишмиш получил, и курс у Форварда был значительно лучше, чем в любых местных обменках (при пересчете через доллар - скунс получился 20 MXN/USD - в аэропорту - 18, в отеле - 17, в городе - 19), и как бонус - текила купленная в Wallmarte оказалась на 30 % дешевле чем такая же в дьютике Канкуна. Поэтому платить в "экзотической" валюте картой скунса мне очень понравилось.
Flamingo
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1

 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:17

Кстати, у Юнекса в этом месяце 25% на путешествия. Можно иметь дебетку и кредитку, по каждой лимит кешбека 500 грн чистыми
Таким образом, разбив платеж туроператору на Юнекс свой и родственников, форвард и моно, можно нормально так сэкономить, если через Некст бьётся платеж как туроператору. Проверить МСС просто - оплатите гривну картой Моно, и увидите, пришел кишмиш или нет. Ну и дальше уже по обстоятельствам
Spring
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:27

  Spring написав:Если сумма большая, разбейте на два платежа на нексте - один картой форварда, если кешбек путешествие, второй монобанком. Если один платеж превышает лимит кешбека. Ну или если в Форварде уже продуктами выбрали, у него кешбек выше, чем у моно за продукты. Финансовое планирование в общем)


Мне в монобанке ответили так : "monobank, [12.05.21 12:55]
другие платежи- по iban.
Если вы проводите оплату суммарно до 20 000 грн за календарный месяц (но сумма одного платежа не превышает 10 000 грн), то будут действовать тарифы:

Бесплатно за счет собственных средств (на счет юридического лица)

2% за счет кредитных средств (на счет юридического лица)

monobank, [12.05.21 12:55]
Если вы проводите оплату на сумму более 20 000 грн за календарный месяц, или если сумма одного платежа более 10 000 грн, то будут действовать следующие тарифы:

0,5% за счет собственных средств, но не более 190 грн

4% за счет кредитных средств"

А у меня в любом случае платеж (даже если разбить на два) выходит больше 10к, получается я в любом случае попадаю на комиссию
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:28

Оплату на сайте некста монобанк считает расчетом картой через терминал, никаких комиссий за ибан нет!
Spring
 
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