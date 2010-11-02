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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4778477947804781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:02

А если есть старая Дебетка и ДебетКоко, продлят старую Дебетку по окончании срока действия карты?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:07

  novichok написав:А если есть старая Дебетка и ДебетКоко, продлят старую Дебетку по окончании срока действия карты?

Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:11

  Вкладчик1234 написав:
  novichok написав:А если есть старая Дебетка и ДебетКоко, продлят старую Дебетку по окончании срока действия карты?

Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен

Видна,говорят, пока карантин будет работать. А дадут ли новую или скажут, что две низзя,вот в чем вопрос.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52

  Вкладчик1234 написав:Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен

Разве в Запорожье не дают замену или не ходили?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:54

  kluychkooleg написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так нікому пластик так і не дадуть?
Тоді масові скарги в НБУ. :)


Блин, вот же людям из-за 50 грн нечем заняться!

Флуд.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:55

  Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен

Разве в Запорожье не дают замену или не ходили?

Это у родственника, пока не ходили
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо за МИхась?

Вот это ты выдал :mrgreen:

:lol:
Maksi2
 
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