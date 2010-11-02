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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 19:49
Таки забрала сегодня именную коко-дебет (с которой здесь всё и началось). Активировала. Пополнила. В июне буду посмотреть что там с процентами.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:02
А если есть старая Дебетка и ДебетКоко, продлят старую Дебетку по окончании срока действия карты?
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novichok
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:07
novichok написав:
А если есть старая Дебетка и ДебетКоко, продлят старую Дебетку по окончании срока действия карты?
Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:11
Вкладчик1234 написав: novichok написав:
А если есть старая Дебетка и ДебетКоко, продлят старую Дебетку по окончании срока действия карты?
Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен
Видна,говорят, пока карантин будет работать. А дадут ли новую или скажут, что две низзя,вот в чем вопрос.
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novichok
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52
Вкладчик1234 написав:
Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен
Разве в Запорожье не дают замену или не ходили?
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Vorlon
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:54
kluychkooleg написав: Квесторе_поверніться написав:
Так нікому пластик так і не дадуть?
Тоді масові скарги в НБУ.
Блин, вот же людям из-за 50 грн нечем заняться!
Флуд.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:55
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен
Разве в Запорожье не дают замену или не ходили?
Это у родственника, пока не ходили
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:55
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Додано: Сер 12 тра, 2021 21:45
novichok написав:
А если есть старая Дебетка и ДебетКоко, продлят старую Дебетку по окончании срока действия карты?
Так. Видають в відділенні малинову КоКо за Депозитку, Білу Простір замість Банк в кишені.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 22:52
Вкладчик1234 написав:
Депозитка сроком до 04.21 видна в приложении, я так подозреваю, весь функционал приложения ей доступен
Депозитку сроком до 04.21 без проблем перевыпустил в апреле
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Сер 12 тра, 2021 20:51
cohan
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