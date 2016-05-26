Додано: Суб 15 тра, 2021 20:39

chipmunk написав: Шановні специ по грейсу й коко, є питання: зробив одну оплату, вона провелась як 'переказ коштів', побачив це в додатку, попросив вернуть взад, гроші вернули - в чеку 'скасування оплати', в додатку фарса 'поповнення карти'. Це означає, що все ок, чи тепер будуть рахувати на цю операцію проци, поки не виведу в 0? Чи навіть на весь борг тепер проци? Якось виводити в 0 капту зараз невигідно Шановні специ по грейсу й коко, є питання: зробив одну оплату, вона провелась як 'переказ коштів', побачив це в додатку, попросив вернуть взад, гроші вернули - в чеку 'скасування оплати', в додатку фарса 'поповнення карти'. Це означає, що все ок, чи тепер будуть рахувати на цю операцію проци, поки не виведу в 0? Чи навіть на весь борг тепер проци? Якось виводити в 0 капту зараз невигідно

C большой долей вероятности - данная сумма теперь у Вас висит "вне грейса" и на нее (только на нее, а не на всю сумму) капает прОцент. Ибо Скунс расценил первую операцию как перевод, а вторую как не зевисимое от перевода поступление на счет. Хотя все зависит конечно от того как прошло "скасування оплаты". Посмотрите в текущей выписке (после того как суммы проведутся) - если у Вас будут видны обе операции отдельно - одна как перевод, а вторая - приход, то значит у вас небольшой залет. Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло) - там сумма будет висеть с пометкой "вне грейса". Погасить его можно только выведением карты в ноль. Но повторюсь % капать будут только на сумму этой операции. Поэтому если у Вас она не большая, а сумма в грейсе большая - то можно пока и забить. Так же можно обратится в поддержку скунса и попытаться типа пояснить что там была "охрана отмена!" - они по идее в принципе могут ручками подшаманить и убрать эту "операцию" из вне грейса. Правда делать они это будут очень не спеша и вы успеете пару раз %% таки заплатить, которые они потом и сторнируют. Как-то так...