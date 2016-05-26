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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4784478547864787>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 01:04

  lamal написав:Оформлял сегодня дебетки и кредитку , для пенсионной попросили пенсионное)))
п.с. а активировать карты можно будет только через 3раб дня (


Забавно, мне как раз сказали, что им на пенсионное пофигу, так как они с пенсионным фондом не работают, т.е. пенсию получать на их карты нет возможности.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 05:22

  lamal написав:Оформлял сегодня дебетки и кредитку , для пенсионной попросили пенсионное)))
п.с. а активировать карты можно будет только через 3раб дня (

Это в каком отделении? Без пенсионного не выдали?
На горячке сообщили, что пенсионное не нужно.
Хочу открыть пенсионную в Киеве на Тиошенка.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 08:34

  anikola13 написав:
  lamal написав:Оформлял сегодня дебетки и кредитку , для пенсионной попросили пенсионное)))
п.с. а активировать карты можно будет только через 3раб дня (

Это в каком отделении? Без пенсионного не выдали?
На горячке сообщили, что пенсионное не нужно.
Хочу открыть пенсионную в Киеве на Тиошенка.


думаю, оно меняется по ветру, или дают только уже существующим,типа коспирация, а уважаемый lamal, судя по набору карт - клиент новый
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:
  Інкогніто написав:Какая оптимальная процедура возобновления карт форварда после принудительного закрытия по причине неподачи форвардом данных в налоговую при открытии счетов?

Вас сами нашли (что вы ФОП) или как?
Всегда всем говорил, что ФОП, но Форвард при открытии не передал данные в налоговую. Одна из карт Депозитка давно открывалась. Стимулом для банка к закрытию стали платежи застройщику, на которые постфактум возбудился их финмон. Прием наличных средств до 400 тыс грн и сами платежи в большей сумме прошли нормально - только поднимал лимиты.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 13:32

  anikola13 написав:
  lamal написав:Оформлял сегодня дебетки и кредитку , для пенсионной попросили пенсионное)))
п.с. а активировать карты можно будет только через 3раб дня (

Это в каком отделении? Без пенсионного не выдали?
На горячке сообщили, что пенсионное не нужно.
Хочу открыть пенсионную в Киеве на Тиошенка.


На Тимошенка в Киеве карту дают без удостоверения
orhidf
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановні специ по грейсу й коко, є питання: зробив одну оплату, вона провелась як 'переказ коштів', побачив це в додатку, попросив вернуть взад, гроші вернули - в чеку 'скасування оплати', в додатку фарса 'поповнення карти'. Це означає, що все ок, чи тепер будуть рахувати на цю операцію проци, поки не виведу в 0? Чи навіть на весь борг тепер проци? Якось виводити в 0 капту зараз невигідно :(
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:30

  chipmunk написав:Шановні специ по грейсу й коко, є питання: зробив одну оплату, вона провелась як 'переказ коштів', побачив це в додатку, попросив вернуть взад, гроші вернули - в чеку 'скасування оплати', в додатку фарса 'поповнення карти'. Це означає, що все ок, чи тепер будуть рахувати на цю операцію проци, поки не виведу в 0? Чи навіть на весь борг тепер проци? Якось виводити в 0 капту зараз невигідно :(

А точно "провелась" как перевод? Или после операции отобразилась как перевод?
У Форварда оно глючно работает.
В том месяце все платежи по зоомагазинам сразу после операции отображались как "перевод средств". Но по ним отображалось начисление кешбэка, и после проводки по счету все операции стали "зоомагазинами".
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chipmunk написав:Шановні специ по грейсу й коко, є питання: зробив одну оплату, вона провелась як 'переказ коштів', побачив це в додатку, попросив вернуть взад, гроші вернули - в чеку 'скасування оплати', в додатку фарса 'поповнення карти'. Це означає, що все ок, чи тепер будуть рахувати на цю операцію проци, поки не виведу в 0? Чи навіть на весь борг тепер проци? Якось виводити в 0 капту зараз невигідно :(

C большой долей вероятности - данная сумма теперь у Вас висит "вне грейса" и на нее (только на нее, а не на всю сумму) капает прОцент. Ибо Скунс расценил первую операцию как перевод, а вторую как не зевисимое от перевода поступление на счет. Хотя все зависит конечно от того как прошло "скасування оплаты". Посмотрите в текущей выписке (после того как суммы проведутся) - если у Вас будут видны обе операции отдельно - одна как перевод, а вторая - приход, то значит у вас небольшой залет. Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло) - там сумма будет висеть с пометкой "вне грейса". Погасить его можно только выведением карты в ноль. Но повторюсь % капать будут только на сумму этой операции. Поэтому если у Вас она не большая, а сумма в грейсе большая - то можно пока и забить. Так же можно обратится в поддержку скунса и попытаться типа пояснить что там была "охрана отмена!" - они по идее в принципе могут ручками подшаманить и убрать эту "операцию" из вне грейса. Правда делать они это будут очень не спеша и вы успеете пару раз %% таки заплатить, которые они потом и сторнируют. Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:57

ramzes4 переказ, питав їх - МСС-код операції – 6012
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Ибо Скунс расценил первую операцию как перевод, а вторую как не зевисимое от перевода поступление на счет. Хотя все зависит конечно от того как прошло "скасування оплаты". Посмотрите в текущей выписке (после того как суммы проведутся) - если у Вас будут видны обе операции отдельно - одна как перевод, а вторая - приход, то значит у вас небольшой залет. Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло) - там сумма будет висеть с пометкой "вне грейса". Погасить его можно только выведением карты в ноль. Но повторюсь % капать будут только на сумму этой операции. Поэтому если у Вас она не большая, а сумма в грейсе большая - то можно пока и забить.

Угу, приблизно так. Проведення по щоту я так розумію в понеділок- вівторок
chipmunk
 
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