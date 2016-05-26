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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4784478547864787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло)


Чтобы получать эту выписку на мыло надо писать заявление в отделении?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:37

  Amid написав:
  Flamingo написав:Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло)


Чтобы получать эту выписку на мыло надо писать заявление в отделении?

Нуна накатать запрос через ИБ, указав мыло
Amethyst
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Повідомлень: 171
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  #<1 ... 4784478547864787
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