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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 тра, 2021 21:27
Flamingo написав:
Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло)
Чтобы получать эту выписку на мыло надо писать заявление в отделении?
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Amid
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:37
Amid написав: Flamingo написав:
Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло)
Чтобы получать эту выписку на мыло надо писать заявление в отделении?
Нуна накатать запрос через ИБ, указав мыло
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Amethyst
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Додано: Нед 16 тра, 2021 09:59
Робив у суботу о 00.03 p2p переказ. У виписці дати валютування і проведення вказані п'ятниця. Це тимчасовий глюк, чи банк таким може грішити?
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Пансер
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Додано: Нед 16 тра, 2021 10:39
Пансер написав:
Робив у суботу о 00.03 p2p переказ. У виписці дати валютування і проведення вказані п'ятниця. Це тимчасовий глюк, чи банк таким може грішити?
Так годинник Фарса може відставати на 4 хвилини.
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