RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4785478647874788>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло)


Чтобы получать эту выписку на мыло надо писать заявление в отделении?
Amid
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 12.06.08
Подякував: 184 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:37

  Amid написав:
  Flamingo написав:Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло)


Чтобы получать эту выписку на мыло надо писать заявление в отделении?

Нуна накатать запрос через ИБ, указав мыло
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 05.05.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Робив у суботу о 00.03 p2p переказ. У виписці дати валютування і проведення вказані п'ятниця. Це тимчасовий глюк, чи банк таким може грішити?
Пансер
 
Повідомлень: 75
З нами з: 22.09.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:39

  Пансер написав:Робив у суботу о 00.03 p2p переказ. У виписці дати валютування і проведення вказані п'ятниця. Це тимчасовий глюк, чи банк таким може грішити?

Так годинник Фарса може відставати на 4 хвилини.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37388
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:59

https://www.forward-bank.com/deposits/Progressive/
Який цікавий депо.
Так розумію, якщо довірите банці на рік депо під 7% то банка потім пролонгує під 12%.
Середній вихлоп 9,5% річних... щомісячно з виплатою.
Враховуючи інфляцію не вигідно, ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37388
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 13:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chipmunk написав:питав їх - МСС-код операції – 6012
Этот код может идти, как торговая операция, а может и перевод.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3260
З нами з: 08.03.18
Подякував: 391 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 17:29

Квесторе_поверніться только зачем, если есть пенсионка с 10%?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 22.04.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 17:55

Не варто взагалі згадувати...щоб не дражнити гусей.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37388
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:17

  lloydbanksua написав:Квесторе_поверніться только зачем, если есть пенсионка с 10%?


псевдо-пенсіонка :P
greenozon
 
Повідомлень: 11328
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 05:42

  Pancir написав:
  malinin007 написав:Заказывал на горячей по рефке, карту продолжаю видеть, на счету у нее -"0,00 грн", до этого около недели светилось "-50.00 грн"

У меня тоже сначала светилось -50 грн, потом ноль. Выдали с нулем и после выдачи тихонько сдернули 50 грн с Пенсионной (отрисовав проводку уже ночью). Менеджер предупреждала, что снимут со случайной карты, на которой будут деньги (могут и на Коко-Дебет покуситься).

А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 02.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4785478647874788>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Intento, ramaz, S i m і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9486, 9487, 9488
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94876 11534498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 05:34
1finanсier
А-Банк 1 ... 1902, 1903, 1904
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19031 2777293
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 тра, 2021 23:46
Кассандра
Банк Глобус 1 ... 737, 738, 739
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7382 1017735
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 тра, 2021 23:00
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.