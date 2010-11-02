Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 тра, 2021 21:27
Flamingo написав:
Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло)
Чтобы получать эту выписку на мыло надо писать заявление в отделении?
Amid
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:37
Amid написав: Flamingo написав:
Но более точно Вы сможете увидеть это в месчной выписке (если получаете ее на мыло)
Чтобы получать эту выписку на мыло надо писать заявление в отделении?
Нуна накатать запрос через ИБ, указав мыло
Amethyst
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Додано: Нед 16 тра, 2021 09:59
Робив у суботу о 00.03 p2p переказ. У виписці дати валютування і проведення вказані п'ятниця. Це тимчасовий глюк, чи банк таким може грішити?
Пансер
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Додано: Нед 16 тра, 2021 10:39
Пансер написав:
Робив у суботу о 00.03 p2p переказ. У виписці дати валютування і проведення вказані п'ятниця. Це тимчасовий глюк, чи банк таким може грішити?
Так годинник Фарса може відставати на 4 хвилини.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:59
https://www.forward-bank.com/deposits/Progressive/
Який цікавий депо.
Так розумію, якщо довірите банці на рік депо під 7% то банка потім пролонгує під 12%.
Середній вихлоп 9,5% річних... щомісячно з виплатою.
Враховуючи інфляцію не вигідно, ні?
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 16 тра, 2021 13:19
chipmunk написав:
питав їх - МСС-код операції – 6012
Этот код может идти, как торговая операция, а может и перевод.
MASolomko
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Додано: Нед 16 тра, 2021 17:29
Квесторе_поверніться только зачем, если есть пенсионка с 10%?
lloydbanksua
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Додано: Нед 16 тра, 2021 17:55
Не варто взагалі згадувати...щоб не дражнити гусей.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 16 тра, 2021 19:17
lloydbanksua написав: Квесторе_поверніться
только зачем, если есть пенсионка с 10%?
псевдо-пенсіонка
greenozon
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Додано: Пон 17 тра, 2021 05:42
Pancir написав: malinin007 написав:
Заказывал на горячей по рефке, карту продолжаю видеть, на счету у нее -"0,00 грн", до этого около недели светилось "-50.00 грн"
У меня тоже сначала светилось -50 грн, потом ноль. Выдали с нулем и после выдачи тихонько сдернули 50 грн с Пенсионной (отрисовав проводку уже ночью). Менеджер предупреждала, что снимут со случайной карты, на которой будут деньги (могут и на Коко-Дебет покуситься).
А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ?
1finanсier
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