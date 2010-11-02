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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4785478647874788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 483
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
104
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 483
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 05:47

  cohan написав:
  anikola13 написав:
  lamal написав:Оформлял сегодня дебетки и кредитку , для пенсионной попросили пенсионное)))
п.с. а активировать карты можно будет только через 3раб дня (

Это в каком отделении? Без пенсионного не выдали?
На горячке сообщили, что пенсионное не нужно.
Хочу открыть пенсионную в Киеве на Тиошенка.


думаю, оно меняется по ветру, или дают только уже существующим,типа коспирация, а уважаемый lamal, судя по набору карт - клиент новый

Так, дійсно так :) .Дзвонив у відділення стосовно пенсійної карти - сказали - та ви що ? Звісно не відкриваємо пенсійних карт НЕпенсіонерам ! А коли дізналися, що я клієнт банку - сказали - ну звісно оформимо, приїжджайте .
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 06:09

Тянул деньги с Мони приложением Фарса и обнаружил следующее - Монька проводит эту операцию, как интернетпокупку и увеличивает лимит этого мероприятия. Стянул червонец, Монька нарисовал лимит 22 тыщи. Ненра мне это, попробую у горячки гороховской прояснить...
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 06:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Монька проводит эту операцию, как интернетпокупку и увеличивает лимит этого мероприятия

Разве при подтверждении операции monobank не предлагает Вам подтвердить (или не подтвердить) увеличение лимита? Мне предлагает. Если подтвердить, лимит увеличивается, если не подтвердить, операция не проходит.
ingtrans
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