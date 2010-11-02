lamal написав:Оформлял сегодня дебетки и кредитку , для пенсионной попросили пенсионное))) п.с. а активировать карты можно будет только через 3раб дня (
Это в каком отделении? Без пенсионного не выдали? На горячке сообщили, что пенсионное не нужно. Хочу открыть пенсионную в Киеве на Тиошенка.
думаю, оно меняется по ветру, или дают только уже существующим,типа коспирация, а уважаемый lamal, судя по набору карт - клиент новый
Так, дійсно так .Дзвонив у відділення стосовно пенсійної карти - сказали - та ви що ? Звісно не відкриваємо пенсійних карт НЕпенсіонерам ! А коли дізналися, що я клієнт банку - сказали - ну звісно оформимо, приїжджайте .
Тянул деньги с Мони приложением Фарса и обнаружил следующее - Монька проводит эту операцию, как интернетпокупку и увеличивает лимит этого мероприятия. Стянул червонец, Монька нарисовал лимит 22 тыщи. Ненра мне это, попробую у горячки гороховской прояснить...
swan forever написав:Монька проводит эту операцию, как интернетпокупку и увеличивает лимит этого мероприятия
Разве при подтверждении операции monobank не предлагает Вам подтвердить (или не подтвердить) увеличение лимита? Мне предлагает. Если подтвердить, лимит увеличивается, если не подтвердить, операция не проходит.