Разве при подтверждении операции monobank не предлагает Вам подтвердить (или не подтвердить) увеличение лимита? Мне предлагает. Если подтвердить, лимит увеличивается, если не подтвердить, операция не проходит.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 06:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Разве при подтверждении операции monobank не предлагает Вам подтвердить (или не подтвердить) увеличение лимита? Мне предлагает. Если подтвердить, лимит увеличивается, если не подтвердить, операция не проходит.
Додано: Пон 17 тра, 2021 15:33
Чего то ещё не провели по счёту операции за пятницу, обычно в это время уже всё было проведено.
Додано: Пон 17 тра, 2021 15:39
Додано: Вів 18 тра, 2021 01:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мне позвонила та менеджер, которая оформляла, и сказала что можно приходить и забирать (взяв паспорт и код). В тот же день без проблем получила. Получилось около восьми рабочих дней. Бонусом еще и кредитку оформила, но это другая история.
P.S. А вот кешбек от Коко-Коло я получила только по самой первой Коко-Дебет (которую оформляла по рефке). Все последующие, которые оформлялись в отделении, не окешбечились . А это Пенсионная (в прошлом месяце), Коко-Дебет2 и Коко-Кредит (на прошлой неделе). Печалька. Собираюсь звонить на горячку и выяснять, но похоже что тактика "Просто приходите в отделение и оформляйте, подтянется первая рефералка" не сработала.
Додано: Вів 18 тра, 2021 03:48
Pancir то сколько кокошних карт у вас на руках? какие там %% ставки на остатки?
не користи ради - просто хочу повторить Ваш успех
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