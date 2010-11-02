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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4786478747884789>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 06:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Монька проводит эту операцию, как интернетпокупку и увеличивает лимит этого мероприятия

Разве при подтверждении операции monobank не предлагает Вам подтвердить (или не подтвердить) увеличение лимита? Мне предлагает. Если подтвердить, лимит увеличивается, если не подтвердить, операция не проходит.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:14

anikola13 на подоле брал , выдали без пенсионного )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 15:33

Чего то ещё не провели по счёту операции за пятницу, обычно в это время уже всё было проведено.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 15:39

  velvet написав:Чего то ещё не провели по счёту операции за пятницу, обычно в это время уже всё было проведено.

Ще й за четвер не спливло...
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:45

kreuz
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 01:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  1finanсier написав:А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ?

Мне позвонила та менеджер, которая оформляла, и сказала что можно приходить и забирать (взяв паспорт и код). В тот же день без проблем получила. Получилось около восьми рабочих дней. Бонусом еще и кредитку оформила, но это другая история.

P.S. А вот кешбек от Коко-Коло я получила только по самой первой Коко-Дебет (которую оформляла по рефке). Все последующие, которые оформлялись в отделении, не окешбечились . А это Пенсионная (в прошлом месяце), Коко-Дебет2 и Коко-Кредит (на прошлой неделе). Печалька. Собираюсь звонить на горячку и выяснять, но похоже что тактика "Просто приходите в отделение и оформляйте, подтянется первая рефералка" не сработала.
Pancir
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:48

Pancir то сколько кокошних карт у вас на руках? какие там %% ставки на остатки?
не користи ради - просто хочу повторить Ваш успех
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 05:54

Подскажите, можно ли еще открыть карту "Депозитка" на отделении?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 05:55

  Pancir написав:
  1finanсier написав:А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ?

Мне позвонила та менеджер, которая оформляла, и сказала что можно приходить и забирать (взяв паспорт и код). В тот же день без проблем получила. Получилось около восьми рабочих дней. Бонусом еще и кредитку оформила, но это другая история.

P.S. А вот кешбек от Коко-Коло я получила только по самой первой Коко-Дебет (которую оформляла по рефке). Все последующие, которые оформлялись в отделении, не окешбечились . А это Пенсионная (в прошлом месяце), Коко-Дебет2 и Коко-Кредит (на прошлой неделе). Печалька. Собираюсь звонить на горячку и выяснять, но похоже что тактика "Просто приходите в отделение и оформляйте, подтянется первая рефералка" не сработала.

Дякую за відповідь. Ну значить буду чекати на дзвінок )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 05:57

  anikola13 написав:Подскажите, можно ли еще открыть карту "Депозитка" на отделении?

Ні, ця карта вже не видається. Лише переоформлюється на новий строк тим, у кого вона вже є.
1finanсier
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