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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 тра, 2021 06:12
swan forever написав:
Монька проводит эту операцию, как интернетпокупку и увеличивает лимит этого мероприятия
Разве при подтверждении операции monobank не предлагает Вам подтвердить (или не подтвердить) увеличение лимита? Мне предлагает. Если подтвердить, лимит увеличивается, если не подтвердить, операция не проходит.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 08:14
anikola13 на подоле брал , выдали без пенсионного )
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Додано: Пон 17 тра, 2021 15:33
Чего то ещё не провели по счёту операции за пятницу, обычно в это время уже всё было проведено.
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velvet
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Додано: Пон 17 тра, 2021 15:39
velvet написав:
Чего то ещё не провели по счёту операции за пятницу, обычно в это время уже всё было проведено.
Ще й за четвер не спливло...
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Додано: Пон 17 тра, 2021 16:45
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Провели
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Додано: Вів 18 тра, 2021 01:07
1finanсier написав:
А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ?
Мне позвонила та менеджер, которая оформляла, и сказала что можно приходить и забирать (взяв паспорт и код). В тот же день без проблем получила. Получилось около восьми рабочих дней. Бонусом еще и кредитку оформила, но это другая история.
P.S. А вот кешбек от Коко-Коло я получила только по самой первой Коко-Дебет (которую оформляла по рефке). Все последующие, которые оформлялись в отделении, не окешбечились . А это Пенсионная (в прошлом месяце), Коко-Дебет2 и Коко-Кредит (на прошлой неделе). Печалька. Собираюсь звонить на горячку и выяснять, но похоже что тактика "Просто приходите в отделение и оформляйте, подтянется первая рефералка" не сработала.
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Pancir
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Додано: Вів 18 тра, 2021 03:48
Pancir то сколько кокошних карт у вас на руках? какие там %% ставки на остатки?
не користи ради - просто хочу повторить Ваш успех
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Goodman
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Додано: Вів 18 тра, 2021 05:54
Подскажите, можно ли еще открыть карту "Депозитка" на отделении?
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anikola13
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Додано: Вів 18 тра, 2021 05:55
Pancir написав: 1finanсier написав:
А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ?
Мне позвонила та менеджер, которая оформляла, и сказала что можно приходить и забирать (взяв паспорт и код). В тот же день без проблем получила. Получилось около восьми рабочих дней. Бонусом еще и кредитку оформила, но это другая история.
P.S. А вот кешбек от Коко-Коло я получила только по самой первой Коко-Дебет (которую оформляла по рефке). Все последующие, которые оформлялись в отделении, не окешбечились . А это Пенсионная (в прошлом месяце), Коко-Дебет2 и Коко-Кредит (на прошлой неделе). Печалька. Собираюсь звонить на горячку и выяснять, но похоже что тактика "Просто приходите в отделение и оформляйте, подтянется первая рефералка" не сработала.
Дякую за відповідь. Ну значить буду чекати на дзвінок )
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1finanсier
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Додано: Вів 18 тра, 2021 05:57
anikola13 написав:
Подскажите, можно ли еще открыть карту "Депозитка" на отделении?
Ні, ця карта вже не видається. Лише переоформлюється на новий строк тим, у кого вона вже є.
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1finanсier
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Пон 17 тра, 2021 20:45
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