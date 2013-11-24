І тільки при наявності пластику.
Навіть офпред не допоміг перевипустити (((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 07:33
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:57
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:16
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:47
Тепла лінія повідомила, що вже підвезли - приходьте. Прихожу, а там ніякого пластику не привозили, тільки залишки по грудень 20го. Сум.
Сьогодні дзвонили з пропозицією готівкового кредиту...принагідно запитав за Депозитку і знов за рибу гроші - приходьте у відділення там все є.
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:21
Сейчас у меня четыре карты: две Коко-Дебет (15% на 15'000 грн), Коко-Пенсионная (10% на всё), Коко-Кредит (8,5%).
Планирую на Дебетках хранить по 15т, а Пенсионку дотянуть до Фонда (минус 30т). На Кредитке хранить деньги не буду - она мне для кешбека нужна.
Думаю пока карт, в этом банке, мне больше не нужно.
З.Ы. "Не корысти ради" и на этом форуме?
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