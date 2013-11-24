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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4786478747884789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:33

  1finanсier написав:Лише переоформлюється на новий строк тим, у кого вона вже є.

І тільки при наявності пластику.
Навіть офпред не допоміг перевипустити (((
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:57

  KVV написав:
  1finanсier написав:Лише переоформлюється на новий строк тим, у кого вона вже є.

І тільки при наявності пластику.
Навіть офпред не допоміг перевипустити (((

Ну так пластик підвезуть. Ні?
Заяву на підвезення пластику залишили в відділенні...теплу лінію кошмарите з цією проблемою?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37400
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:16

  KVV написав:
  1finanсier написав:Лише переоформлюється на новий строк тим, у кого вона вже є.

І тільки при наявності пластику.
Навіть офпред не допоміг перевипустити (((


не знаю про що ви, але ще десь півроку тому менеджер в відділенні говорила що квітень 2021 - фініта ля комедія для Депозиток
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:47

  Квесторе_поверніться написав:Ну так пластик підвезуть. Ні?
Заяву на підвезення пластику залишили в відділенні...теплу лінію кошмарите з цією проблемою?

Тепла лінія повідомила, що вже підвезли - приходьте. Прихожу, а там ніякого пластику не привозили, тільки залишки по грудень 20го. Сум.

Сьогодні дзвонили з пропозицією готівкового кредиту...принагідно запитав за Депозитку і знов за рибу гроші - приходьте у відділення там все є.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:21

  Goodman написав:Pancir то сколько кокошних карт у вас на руках? какие там %% ставки на остатки?
не користи ради - просто хочу повторить Ваш успех


Сейчас у меня четыре карты: две Коко-Дебет (15% на 15'000 грн), Коко-Пенсионная (10% на всё), Коко-Кредит (8,5%).
Планирую на Дебетках хранить по 15т, а Пенсионку дотянуть до Фонда (минус 30т). На Кредитке хранить деньги не буду - она мне для кешбека нужна.
Думаю пока карт, в этом банке, мне больше не нужно.
Зображення

З.Ы. "Не корысти ради" и на этом форуме? :wink:
Pancir
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