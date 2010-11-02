Pancir написав:

1finanсier написав: А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ? А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ?

Мне позвонила та менеджер, которая оформляла, и сказала что можно приходить и забирать (взяв паспорт и код). В тот же день без проблем получила. Получилось около восьми рабочих дней. Бонусом еще и кредитку оформила, но это другая история.P.S. А вот кешбек от Коко-Коло я получила только по самой первой Коко-Дебет (которую оформляла по рефке). Все последующие, которые оформлялись в отделении, не окешбечились . А это Пенсионная (в прошлом месяце), Коко-Дебет2 и Коко-Кредит (на прошлой неделе). Печалька. Собираюсь звонить на горячку и выяснять, но похоже что тактика "Просто приходите в отделение и оформляйте, подтянется первая рефералка" не сработала.