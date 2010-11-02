Goodman написав:Pancir то сколько кокошних карт у вас на руках? какие там %% ставки на остатки? не користи ради - просто хочу повторить Ваш успех
Сейчас у меня четыре карты: две Коко-Дебет (15% на 15'000 грн), Коко-Пенсионная (10% на всё), Коко-Кредит (8,5%). Планирую на Дебетках хранить по 15т, а Пенсионку дотянуть до Фонда (минус 30т). На Кредитке хранить деньги не буду - она мне для кешбека нужна. Думаю пока карт, в этом банке, мне больше не нужно.
В самолете рассчитался кредиткой КоКо, специально накануне выбрал категорию Duty free. Операция прошла по этой категории, но кэшбэк не начислился. Может, стоит дернуть горячую линию или так и должно быть для оффлайн-операций?
1finanсier написав:А як Ви дізналися, що карту можна вже забирати? Якесь сповіщення, чи якось змінився статус карти в ІБ?
Мне позвонила та менеджер, которая оформляла, и сказала что можно приходить и забирать (взяв паспорт и код). В тот же день без проблем получила. Получилось около восьми рабочих дней. Бонусом еще и кредитку оформила, но это другая история.
P.S. А вот кешбек от Коко-Коло я получила только по самой первой Коко-Дебет (которую оформляла по рефке). Все последующие, которые оформлялись в отделении, не окешбечились . А это Пенсионная (в прошлом месяце), Коко-Дебет2 и Коко-Кредит (на прошлой неделе). Печалька. Собираюсь звонить на горячку и выяснять, но похоже что тактика "Просто приходите в отделение и оформляйте, подтянется первая рефералка" не сработала.
Оформил заявку по своей рефке родственнику, банк два дня не звонил- отправил вчера в отделении просто. Перезванивал с отделения, что заявки не видят. Карту оформил, и сегодня капнуло по 40.25. Не знаю как рефка подтянулась. Может старую заявку взяли- карта 3 я? По предыдущим получал. P.S. Деньги упали на новую Виза именная, со статусом- заказана.