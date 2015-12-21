Не оформляют, в отделении отказали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:22
Додано: Сер 19 тра, 2021 05:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 19 тра, 2021 07:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
вчера капнула рефка за оформление 40,25 ... комуто из форумчан должно было тож капнуть ))
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Напомните, плз, при достижении лимита Х грн на КБ Фарсик больше не начисляет или просто не дает вывести свыше Х грн в этом месяце?
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