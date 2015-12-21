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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:22
lamal написав:
я так понял , именную дебетку к неименной уже не оформляют . Или попытать счастья ?)) знать бы контраргументы ...
Не оформляют, в отделении отказали.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 05:10
Pancir написав:
"Не корысти ради" и на этом форуме?
а что Вас так озадачило? Спросил - ответили, все остальное - велик и могуч Русский язик. Услади Вам, с Вашими картами, услади!!!
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Додано: Сер 19 тра, 2021 07:44
вчера капнула рефка за оформление 40,25 ... комуто из форумчан должно было тож капнуть ))
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lamal
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:11
Напомните, плз, при достижении лимита Х грн на КБ Фарсик больше не начисляет или просто не дает вывести свыше Х грн в этом месяце?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:20
Не нараховує.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:05
Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:10
1finanсier написав:
Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
Надіятись на краще...а готуватись до гіршого.
Не велика втрата.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:29
1finanсier написав:
Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ?
Квіти вже винесли
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:33
Только у меня пароли на вход в ИБ не приходят ?
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:38
Оформил все 3 карты в отделении на Подоле - всё прошло очень хорошо, ни проблем с кредиткой, ни проблем с пенсионной не было. Лимит налили сразу
Единственное, хотя в настройках приложения включил пуши, они не приходят (по крайней мере по кредитке, другие ещё не юзал).
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