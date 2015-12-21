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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4788478947904791>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:22

  lamal написав:я так понял , именную дебетку к неименной уже не оформляют . Или попытать счастья ?)) знать бы контраргументы ...

Не оформляют, в отделении отказали.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 05:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Pancir написав:"Не корысти ради" и на этом форуме?

а что Вас так озадачило? Спросил - ответили, все остальное - велик и могуч Русский язик. Услади Вам, с Вашими картами, услади!!!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 07:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

вчера капнула рефка за оформление 40,25 ... комуто из форумчан должно было тож капнуть ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Напомните, плз, при достижении лимита Х грн на КБ Фарсик больше не начисляет или просто не дает вывести свыше Х грн в этом месяце?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не нараховує.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:10

  1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?

Надіятись на краще...а готуватись до гіршого.
Не велика втрата.
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:29

  1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ?

Квіти вже винесли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:33

Только у меня пароли на вход в ИБ не приходят ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оформил все 3 карты в отделении на Подоле - всё прошло очень хорошо, ни проблем с кредиткой, ни проблем с пенсионной не было. Лимит налили сразу
Единственное, хотя в настройках приложения включил пуши, они не приходят (по крайней мере по кредитке, другие ещё не юзал).
Amid
 
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