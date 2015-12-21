|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:41
Amid написав:Единственное, хотя в настройках приложения включил пуши, они не приходят (по крайней мере по кредитке, другие ещё не юзал).
После включения пуш в настройках карты смс включите
-
alter
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:47
1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
Тоже по двум картам. Оформлял 06.05.21
Може готовы?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2887
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1031 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:50
Шо то пароль на вход по мобильному не приходит!
-
joik
-
-
- Повідомлень: 419
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, Kalgan
, ВIВ
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|19037
|2779450
|
Сер 19 тра, 2021 10:47
ВIВ
|
|310
|292675
|
|
|425
|95902
|
|