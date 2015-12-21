RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4788478947904791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 484
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
105
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 484
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:41

Форвард Банк Forward Bank

Amid написав:Единственное, хотя в настройках приложения включил пуши, они не приходят (по крайней мере по кредитке, другие ещё не юзал).


После включения пуш в настройках карты смс включите
alter
 
Повідомлень: 577
З нами з: 14.05.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
Тоже по двум картам. Оформлял 06.05.21
Може готовы?
lel
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 10:50

Шо то пароль на вход по мобильному не приходит!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 419
З нами з: 24.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:03

  lamal написав:вчера капнула рефка за оформление 40,25 ... комуто из форумчан должно было тож капнуть ))

Мне вчера капнуло, спасибо )
Spring
 
Повідомлень: 380
З нами з: 04.02.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:23

  lel написав:
1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
Тоже по двум картам. Оформлял 06.05.21
Може готовы?

А я 11 го. Треба буде напевно дізнаватися на відділенні
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 02.09.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:23

alter

Тоже самое необходимо будет сделать для дебетной и пенсионной?
Amid
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 12.06.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29

1finanсier
Заказывали в отделении или на горячке?
У моей вообще никакого статуса нет, заказывала в отделении.
Spring
 
Повідомлень: 380
З нами з: 04.02.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amid написав:alter

Тоже самое необходимо будет сделать для дебетной и пенсионной?
Думаю, да, хотя на практике не проверял
alter
 
Повідомлень: 577
З нами з: 14.05.08
Подякував: 307 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:35

  Spring написав:1finanсier
Заказывали в отделении или на горячке?
У моей вообще никакого статуса нет, заказывала в отделении.

у відділенні . Там на картці у іб, замість синеньких пісочних часиків, з'явився знак питання. При натисканні на цей знак, пишеться карта не визначена. Подивіться, може і у Вас так.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 02.09.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

1finanсier написав:
  lel написав:
1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
Тоже по двум картам. Оформлял 06.05.21
Може готовы?

А я 11 го. Треба буде напевно дізнаватися на відділенні
Перешла в статус неактивна. Утром еще была в неопределенном статусе .Списали 50 грн, кэшбэки падали по рефералкам. Значит уже готовы и в отделении.
lel
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4788478947904791
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, kreuz, Sanio, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1903, 1904, 1905
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19042 2779762
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 12:07
v57
Банк Восток 1 ... 30, 31, 32
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
310 292764
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 09:43
Квесторе_поверніться
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 41, 42, 43
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
425 95928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 18:56
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3868)
19.05.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.