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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 10:41
Amid написав:Единственное, хотя в настройках приложения включил пуши, они не приходят (по крайней мере по кредитке, другие ещё не юзал).
После включения пуш в настройках карты смс включите
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:47
1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
Тоже по двум картам. Оформлял 06.05.21
Може готовы?
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lel
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Додано: Сер 19 тра, 2021 10:50
Шо то пароль на вход по мобильному не приходит!
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:03
lamal написав:
вчера капнула рефка за оформление 40,25 ... комуто из форумчан должно было тож капнуть ))
Мне вчера капнуло, спасибо )
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Spring
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:23
lel написав:
1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
Тоже по двум картам. Оформлял 06.05.21
Може готовы?
А я 11 го. Треба буде напевно дізнаватися на відділенні
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:23
alter
Тоже самое необходимо будет сделать для дебетной и пенсионной?
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Amid
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:29
1finanсier
Заказывали в отделении или на горячке?
У моей вообще никакого статуса нет, заказывала в отделении.
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Spring
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:30
Amid написав:alter
Тоже самое необходимо будет сделать для дебетной и пенсионной?
Думаю, да, хотя на практике не проверял
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:35
Spring написав:1finanсier
Заказывали в отделении или на горячке?
У моей вообще никакого статуса нет, заказывала в отделении.
у відділенні . Там на картці у іб, замість синеньких пісочних часиків, з'явився знак питання. При натисканні на цей знак, пишеться карта не визначена. Подивіться, може і у Вас так.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:14
1finanсier написав: lel написав:
1finanсier написав:Замовленна іменна в ІБ змінила свій статус з "замовленої" на "невизначена". Що це б означало ? Анулювали замовлення, чи навпаки - вже можна забирати?
Тоже по двум картам. Оформлял 06.05.21
Може готовы?
А я 11 го. Треба буде напевно дізнаватися на відділенні
Перешла в статус неактивна. Утром еще была в неопределенном статусе .Списали 50 грн, кэшбэки падали по рефералкам. Значит уже готовы и в отделении.
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