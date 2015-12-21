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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 12:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Депозитку таки перевипустили. Другу коко не дають
Додано: Сер 19 тра, 2021 13:28
Кто-то разобрался с лимитами на тянучку с дебетки ?
Ответ "50к в день" - точно неправильный.
50к или 60к ?
И дискретность вроде не по суткам, а от полудня до полудня.
И вроде отдельные лимиты на тянучку чужаком и тянучку другим скунсом.
Всё сложно
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